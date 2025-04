Fit Cisl Calabria: Leonardo Bonaccurso nuovo RSA rimorchiatori Con.Tug Gioia Tauro

StrettoWeb

Si è svolta nella giornata di ieri, la riunione della SAS (Struttura Aziendale Sindacale), Rimorchiatori Con.Tug Gioia Tauro della Fit Cisl Calabria. Durante l’incontro è stata ratificata l’elezione del DM Leonardo Bonaccurso come nuovo Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA). Lo stesso, succede al DM Rocco Procopio, chiamato a ricoprire nuovi incarichi dalla federazione. Nel suo intervento, Procopio oltre a ripercorrere le tappe del suo mandato da RSA iniziato nel 2003, ha fornito una dettagliata analisi del servizio di rimorchio, con particolare attenzione al contesto portuale di Gioia Tauro. Tra i temi discussi, si è parlato anche di salute e sicurezza sul lavoro, un tema centrale per la FIT CISL.

I lavori sono stati conclusi dal Segretario Generale della FIT CISL Calabria, Vincenzo Pagnotta, che ha ribadito l’importanza di lavorare insieme per il cambiamento e il rilancio anche del territorio. Pagnotta ha sottolineato l’impegno continuo della federazione per migliorare le condizioni di lavoro, promuovere l’occupazione e garantire il benessere dei lavoratori.

“Nel ringraziare il DM Procopio per l’importante lavoro svolto, auguriamo un buon lavoro al DM Leonardo Bonaccurso che, con la sua competenza e responsabilità saprà sicuramente dare continuità al lavoro prodotto in questi anni dall’organizzazione e contribuire al rafforzamento del nostro sindacato in questo settore strategico”.

Un impegno che continua, per rendere il settore sempre più sicuro e orientato al futuro. L’organizzazione rivolge un sincero grazie a tutti gli associati per la fiducia e il sostegno continuo.

