B(r)odo indigesto per le romane: 2-0 alla Lazio, Baroni rischia l’Europa

La coreografia scelta dal Bodo/Glimt per la sfida di Europa League contro la Lazio è stata tanto geniale quanto profetica. I tifosi norvegesi hanno, in un colpo solo, sbeffeggiato tifosi della Roma e della Lazio citando “Luigi’s Mansion“: il fantasmino del Bodo, che ha già messo ko Mario (giallorosso, in riferimento al 6-1 inflitto alla Roma di Mourinho) e ora pronto a spaventare la Lazio, raffigurata con gli abiti di Luigi. Stereotipo idraulico a parte, i norvegesi ci hanno azzeccato in pieno.

Il Bodo/Glimt ha battuto 2-0 la Lazio all’Aspmyra Stadion di Bodo rischiando di arrotondare parecchio anche il punteggio. Scatenato Jans-Petter Hauge, meteora passata dal Milan, seppur i due gol, arrivati entrambi nella ripresa al 47′ e al 69′ portino la firma del centrocampista Saltnes. L’ex Reggina Marco Baroni adesso rischia grosso: all’Olimpico serve una prova di tutt’altro tenore per puntare alla semifinale di Europa League. Un obiettivo che, al netto dei due gol di scarto, resta alla portata della Lazio.

