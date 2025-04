Bocale Calcio per il sociale: proseguono le attività dopo la salvezza ottenuta sul campo

StrettoWeb

Dopo la brillante salvezza ottenuta, il Bocale Calcio Admo – che si caratterizza per la sua presenza costante nell’ambito del terzo settore della nostra città, vedi le ultime due importanti attività all’Ipm di Catanzaro, come la raccolta di sangue insieme con l’Avis di Pellaro, in ottica della presenza costante nel nostro territori – continua le sue attività. “L’esempio quale fonte del pensiero successivo. Noi ci siamo e ci saremo sempre. Perché noi viviamo con gli occhi del cuore. In fase di definizione un raccolta alimentare presso tutti i supermercati presenti tra Pellaro e Bocale” ha detto il dirigente dell’Area Sociale Bocale Calcio Admo, Filippo Pollifroni.

“La raccolta dei vari generi alimentari sarà donata agli istituti caritatevoli della nostra città, iniziando soprattutto dalle mense per i poveri. Questo il progetto iniziato quattro anni addietro con il Patron Cogliandro, che grazie alla voglia di tutti i dirigenti come di Francesco Cuzzola, Nino Spinella e Francesco Scaramozzino, possono darci la possibilità di essere di supporto, dove deve esserci supporto, appunto nel mondo della povertà”.

