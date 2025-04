Benestare, i nuovi rappresentanti di quartiere | NOMI

StrettoWeb

I rioni e le frazioni benestaresi radunati a Palazzo Municipale. I nuovi rappresentanti di quartiere si sono dati appuntamento in Comune, per un incontro con il Sindaco Domenico Mantegna e con il delegato al Rapporto con le Frazioni Rosa Varacalli. Questi nuovi rappresentanti avranno il compito fondamentale di fare da raccordo tra il territorio e il Consiglio comunale, per, come noto, segnalare problemi e necessità, presentare proposte e idee di bilanci partecipativi, promuovere iniziative e collaborare con gli altri organi amministrativi.

“Aspettiamo da voi – le parole del Sindaco Mantegna – indicazioni sugli interventi prioritari da effettuare nelle frazioni e nei quartieri di Benestare, oltre a quelli già effettuati, in corso o programmati dall’Amministrazione. L’obiettivo è quello di pianificare il futuro del nostro paese in maniera adeguata, consapevoli che fare tutto immediatamente è impossibile. Per questo l’Amministrazione vuole ricevere da voi gli input per capire da dove è più necessario partire. È un modo per avvicinare i cittadini alla vita amministrativa e a quella del proprio quartiere; vedere tra i responsabili tanti giovani e tante donne è già un primo obiettivo che possiamo dire di aver raggiunto e a tutti loro va il mio ringraziamento per essersi messi a disposizione della collettività“.

“Uno dei compiti più importanti dei nuovi Rappresentanti di Quartiere – ha affermato la delegata Varacalli – sarà quello di permettere all’Amministrazione di avere un rapporto diretto con chi i quartieri e le frazioni li vive quotidianamente e, pertanto, ne ha il polso delle esigenze e delle varie iniziative che i cittadini vi portano avanti. Altro punto importante, come detto dal Sindaco, è l’estrema eterogeneità dei componenti: donne, giovani, persone meno giovani. Questo ci permette di avere varie voci e vari punti di vista. Questo è solo l’inizio e, sicuramente, avere dei rappresentanti con cui poter parlare ogni giorno è decisivo per pianificare al meglio il futuro di Benestare“.

Ecco i nomi dei nuovi rappresentanti di quartiere: Ietto Giuseppina, Primerano Antonella, Napoli Antonio, Rocca Saverio, Zito

Rosella, Parisi Giuseppe Antonio, Scopacasa Felice, Gismondi Vincenzo, Caminiti Rosario, Pizzata Serafina, Capogreco Filomena, Ielasi Rocco, Varacalli Natascia, Sanataca Loide, Cara Rosita, Morisciano Melania, Scopacasa Rossella, Giorgi Domenico, Cortese Franco, Rocca Ferdinando Davide.

A loro vanno le congratulazioni del Comune di Benestare per l’incarico, e i migliori auguri di buon lavoro.

