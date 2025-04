Basket, vittoria importante della Sintegra Rende contro Corato

StrettoWeb

Vittoria fondamentale per l’ultima parte di stagione. Nella serata della 3a di ritorno del Play-in Out- Conference Sud di B Interregionale- la Sintegra Rende ha la meglio contro Basket Corato. Partita intensissima, sempre in bilico fino al rush finale. I padroni di casa, attualmente quinti in graduatoria, si presentavano al confronto con la percentuale del 60% di affermazioni casalinghe in stagione, frutto di 9 vittorie e 6 sconfitte raccolte nei precedenti 15 incontri tra le mura amiche (12-19 il record complessivo pre-match). La contesa è andata a favore della Sintegra con il tabellone a sancire il +1 al termine dei tempi regolamentari sul 72-71 finale.

Il terzo periodo ma soprattutto l’ultimo quarto di gara sono stati certamente l’ago della bilancia per la vittoria finale. Un grande De Angelis, ala forte della Sintegra, che ha realizzato complessivamente 15 punti. Ed un intramontabile capitano, Simone Ginefra, che realizza sei punti cruciali per festeggiare la vittoria. A fine gara, abbracci e cori insieme ai tifosi biancorossi accorsi al Polifunzionale di Quattromiglia. Ed ora, attenzioni e concentrazione per il finale di fase.

Tabellino

Sintegra Rende 72 – Corato 71

Rende: Gatta 8, Beyrne 12, Lucadamo, Ginefra 8, Ballati 9, Diouf 2, Baquero 7, Guido 2, Facciolla’ 9, De Angelis 15. All. Carbone

Corato: Zustovich, Cabodevilla 3, Basile 10, Corral 10, Bagna 2, Bavaro, Mariani 13, Petrovic 7, Nonkovic 17, Marisi 9.

Note: parziali 20-22; 18-18; 19-21; 15-10.

