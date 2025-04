Basket, per la Sintegra Rende impegno casalingo contro Termoli

StrettoWeb

La Sintegra Rende si prepara a giocare contro Termoli nel turno casalingo di mercoledì sera. Turno infrasettimanale prima delle vacanze pasquali per la Sintegra Rende che ospiterà mercoledì 16 aprile alle ore 20.30 il Termoli. I molisani di Marinelli sono un osso duro che occupano una posizione di classifica tranquilla, con salvezza aritmeticamente raggiunta nonostante lo stop interno subito da Catanzaro. Raupys, Obinna e Caresta ed i giovani Matera e Tersilloe Cherubini vantano un ruolino di marcia di tutto rispetto.

La Sintegra è chiamata ad una prestazione decisa e convincente: un risultato positivo metterebbe i rendesi nelle condizioni di affrontare i playout con il fattore campo favorevole. Tutti disponibili in casa Sintegra. Ginefra e compagni sono chiamati a una prestazione di cuore e motivazioni proprio come accaduto in casa col Corato. Appuntamento quindi alle 20.30, mercoledì prossimo, al Polifunzionale d Quattromiglia.

