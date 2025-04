Se l’Avellino viene promosso, succede qualcosa al Papa: lo strano legame che dura dal 1958

StrettoWeb

Una Pasquetta decisamente triste quella che ha accompagnato milioni di fedeli in tutto il mondo che si sono svegliati con la tragica e inaspettata notizia della morte di Papa Francesco. Ecco, ‘inaspettata’ per molti, forse non per tutti. Qualche tifoso dell’Avellino, infatti, avrà fatto gli scongiuri dopo la promozione in Serie B del club irpino arrivata nel weekend. Una fatale coincidenza, infatti, accompagna il salto di categoria del club campano legandosi proprio al Papa: quanto l’Avellino viene promosso, accade sempre qualcosa al Pontefice.

Uno strano legame che lega il club e il Vaticano dal 1958 fino a oggi. Nel 1958, infatti, muore Pio XII, proprio mentre l’Avellino sale in Serie C. Nel 1963, la scomparsa di Papa Giovanni XXIII è contemporanea alla risalita in C dei ‘Lupi’. Nel 1978 addio a Paolo VI e Giovanni Paolo I nell’anno in cui l’Avellino ha festeggiato la storica promozione in Serie A.

Nel 2005 si spegne Giovanni Paolo II, l’Avellino conquista la promozione in Serie B. Nel 2013 Joseph Ratzinger rinuncia al suo pontificato, un evento storico per il Papa: l’Avellino ritorna nuovamente in Serie B. Arriviamo al 2025: sabato, l’Avellino conquista matematicamente la certezza di ritornare in Serie B, lunedì viene dichiarata la morte di Papa Francesco.

