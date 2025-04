Attimi di paura a Reggio Calabria: auto prende fuoco in una traversa del Viale Amendola | FOTO

StrettoWeb

Momenti di tensione pochi minuti fa in una traversa di Viale Amendola, a Reggio Calabria, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, è riuscito fortunatamente ad accostare e ad abbandonare il veicolo in tempo, prima che le fiamme avvolgessero l’intera vettura.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno provveduto in questi minuti a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno regolato il traffico e avviato i primi rilievi per accertare le cause dell’incendio. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, attirati dal fumo denso e dalle fiamme visibili a distanza. L’auto è andata completamente distrutta.

