Asfaltatura strade Messina: Signorino chiede chiarimenti al sindaco

StrettoWeb

Il consigliere di quartiere Nunzio Signorino si rivolge al sindaco per esprimere le sue preoccupazioni riguardo al piano di asfaltatura delle strade di Messina, recentemente annunciato proprio dallo stesso sindaco Federico Basile. “Come consigliere di quartiere, sono stato informato dalla stampa che il piano prevede l’asfaltatura di tutte le strade della città con una somma di 22 milioni di euro. – spiega Signorino – Tuttavia, viste le scorse programmazioni, il piano prevede di iniziare l’asfaltatura dal centro della città e che, una volta esauriti i fondi, le zone sud e nord potrebbero rimanere escluse. Ciò significherebbe che queste aree continuerebbero a essere caratterizzate da strade in cattivo stato, con voragini e buche che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Chiedo pertanto che si forniscano chiarimenti sul piano di asfaltatura e che si garantisca che tutti i villaggi saranno trattati in modo equo e che le strade saranno messe in sicurezza.

Inoltre, chiedo che si valuti la possibilità di aumentare i fondi disponibili per il piano di asfaltatura, in modo da garantire che tutte le strade della città siano adeguate e sicure. Spero che il sindaco voglia prendere in considerazione le mie richieste e fornire chiarimenti sul piano di asfaltatura“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.