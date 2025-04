L’Arca dei Feaci salpa dalla Calabria: nasce a Reggio la prima nave-scuola green d’Italia

StrettoWeb

Le professioni del mare registrano una crescita tra domanda-offerta di lavoro, in particolar modo nel bacino Mediterraneo. Nel contesto nazionale, la Calabria sta diventando sempre più punto di riferimento importante per questo segmento del mercato del lavoro, che richiede manodopera e professionisti sempre più specializzati, ben formati e in aggiornamento continuo.

La risposta a questa significativa richiesta del settore occupazionale ha trovato pronto il primo ITS della Regione: l’ITS Academy – Fondazione “PEGASUS” nato quindici anni fa e che ha curvato le proprie attività formative proprio nella logistica e nelle professioni legate al mare.

Oggi, l’ITS continua un percorso di formazione dando slancio al notevole impatto territoriale in termini di professionalizzazione e immissione nel mondo del lavoro, e lo fa, in questo particolare momento, con risorse messe a disposizione dalla misura-4 del PNRR, grazie alla quale ha strutturato il progetto: “L’arca dei feaci”.

Immersivo, Innovativo, Impatto-zero: tre “I” per un progetto che può vantare già il primato nazionale della prima Nave-scuola per Marina Mercantile d’Italia. Nave che sta per essere attrezzata anche con dispositivi ROV di monitoraggio dei fondali e di recupero robotizzato delle reti fantasma e dei detriti impattanti sull’ambiente nonché di un laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle acque.

Laboratori di “Coperta” e di “Macchina” dotati della più avanzata tecnologia, sono altro fiore all’occhiello dell’“Arca dei Feaci”, insieme alla realizzazione del laboratorio/studentato a bordo, idoneo al conseguimento dei titoli abilitativi marittimi, con ore di formazione in mare.

Tutte le azioni di progetto, la programmazione dell’offerta formativa, l’analisi delle ricadute in termini di lavoro, saranno presentate giovedì 17 aprile a Reggio Calabria, alle ore 11.00 nel salone della Camera di Commercio, dal Presidente dell’ITS Pegasus Salvatore Auddino e dai tecnici della CarraroLab, che hanno curato l’impianto delle nuove tecnologie immersive, alla presenza del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, dell’Assessore Regionale al Lavoro e Formazione professionale On. Giovanni Calabrese, del Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti (in attesa di conferma) e del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana. Modera la presentazione la giornalista Santa Giannazzo. Saranno inoltre presenti autorità civili e militari.

