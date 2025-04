“Anna Karenina” in scena a Locri, Caulonia e Palmi | INFO

StrettoWeb

Continua la ricca e interessante rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano. Prossimo appuntamento con un romanzo indimenticabile della storia della letteratura internazionale, che prenderà vita sul palcoscenico ne “Anna Karenina, le donne e la passione” di Alberto Bassetti, per la regia di Filippo d’Alessio, con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovielli, Alioscia Viccaro. Una produzione Seven Cults, con il contributo del Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo Regione Lazio, scenografie di Tiziano Fario, costumi Alessandra Mené, disegno luci Mauro Buoninfante e Valerio Caporossi, musiche di Eugenio Tassitano.

Lo spettacolo andrà in scena a Locri venerdì 2 maggio 2025 alle ore 21.00, all’Auditorium Palazzo della Cultura, sabato 3 maggio, alle ore 21.00, a Caulonia Marina presso l’Auditorium della Pace “A. Frammartino”, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale della Locride, e domenica 4 maggio alle ore 21.00, al Teatro “N. A. Manfroce” di Palmi, a cura del TCA Teatri calabresi associati, nell’ambito delle Stagioni Teatrali di Calabria.

Anna Karenina ci interroga sul mondo emotivo che travolge inaspettatamente il vissuto individuale e sociale, irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario.

Un personaggio apparentemente scontato ma profondamente enigmatico che ha saputo trascinare nel vortice esistenziale delle emozioni un intero contesto sociale.

Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura di lei pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale, vita che irrompe nella scena e scena che irrompe nel quotidiano.

Il pubblico è trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, spontanea, vera e attuale dei personaggi: un’occasione per indagare l’animo umano, e in questo caso un sentimento universale quale la passione.

Il viaggio di Anna in se stessa, attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin, è il viaggio di molti di noi.

Uno spettacolo che mette in relazione grande letteratura e nuova drammaturgia, per indagare con uno sguardo moderno e innovativo l’universalità dei sentimenti.

Gli appuntamenti si avvalgono del patrocinio del Comune di Caulonia, della Città di Locri e del Comune di Palmi e sono co-finanziati con Risorse PAC 2014-2020- Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.