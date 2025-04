Gli alunni dell’IC “Radice Alighieri” incontrano Palma Comandè

StrettoWeb

Ampia partecipazione e successo ha riscosso l’incontro con l’autrice Palma Comandè e che ha coinvolto attivamente gli alunni dei plessi di Villa San Giuseppe e Salice appartenente all’I.C.”Radice /Alighieri” Catona. Organizzato per commemorare il celebre scrittore Saverio Strati, l’evento ha rappresentato un tributo speciale in occasione del centenario della sua nascita. Da anni l’Istituto porta avanti un progetto di educazione alla lettura, dando agli studenti l’opportunità di riscoprire il valore della lettura come esperienza arricchente e stimolante, soprattutto in un mondo sempre più dominato dal digitale.

Durante l’anno scolastico, i bambini hanno avuto modo di leggere e riflettere su opere selezionate di Strati, adattate alla loro fascia d’età, combinando apprendimento e riflessione in una modalità coinvolgente. Gli alunni della scuola primaria dei plessi coinvolti, accompagnati dai docenti e dalla Dirigente Scolastica, l’avv. Simona Sapone, hanno avuto l’onore di accogliere Palma Comandè. Questa stimata scrittrice, oltre a vantare una carriera significativa, è anche nipote del compianto Saverio Strati. L’incontro, inserito nell’ambito del progetto di lettura, ha accompagnato gli studenti per tutto l’anno scolastico.

L’evento è stato introdotto dal caloroso saluto del Dirigente Sapone ed è proseguito con un intenso momento di scambio e condivisione. Gli alunni si sono distinti per le loro presentazioni legate al lavoro svolto nel corso del progetto, nonostante l’emozione evidente e il lieve timore iniziale. Il cuore dell’evento è stato l’interazione diretta tra i ragazzi e Palma Comandè. In un momento altamente stimolante, gli studenti hanno rivolto domande sulla vita personale e sulla carriera letteraria dello zio Saverio Strati, ricevendo risposte che hanno arricchito la loro comprensione del grande autore. L’atmosfera dell’incontro è stata particolarmente coinvolgente e gratificante per tutti i presenti. Infatti, Palma Comandè ha dedicato il suo tempo agli alunni, mostrando un sincero impegno nel rendere questa esperienza culturale unica e memorabile per loro.

