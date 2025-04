“Alla deriva: le indagini del vicequestore Calveri”: il fumetto dei reggini Bucarelli e Partinico è 1° in classifica!

StrettoWeb

“Complimenti a Domenico Bucarelli e Gaetano Partinico, talenti reggini del fumetto che con la loro opera ‘Alla deriva: le indagini del vicequestore Calveri’ sono in testa alle classifiche letterarie di settore“. È il plauso che il sindaco Giuseppe Falcomatà riserva a Bucarelli e Partinico per “un lavoro che mette in luce le bellezze della nostra città, lungo le quali si dipanano le avvincenti ed inquiete avventure di un nuovo personaggio del noir italiano“.

“Sarà bello – ha continuato Falcomatà – conoscere e approfondire ogni aspetto di un fumetto che ha l’ambizione di poter aprire una vera e propria saga ambientata nella nostra bella Reggio. È un modo inedito e sicuramente avvincente di raccontare una realtà dalle mille sfumature, una nuova narrazione di cui il territorio ha, da sempre, estremo bisogno“.

“Anche da quest’opera – ha concluso il sindaco – e dalle tante spinte culturali che continuano ad animare la città si percepisce forte il battito del nostro ‘Cuore Mediterraneo’“.

