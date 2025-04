Al Museo del Rock di Catanzaro Carlo Massarini tra musica e ricordi

StrettoWeb

Voce iconica della radio e della televisione che ha raccontato storie e personaggi della musica come pochi. Venerdì 11 aprile, alle ore 18, il Museo del Rock di Catanzaro ospiterà Carlo Massarini, figura leggendaria della scena mediatica italiana. Riconoscibile per la sua voce inconfondibile e il suo distintivo look total white, ha saputo narrare la musica con una prospettiva unica. Questa è un’occasione imperdibile per incontrare un vero pioniere, un narratore appassionato che ha vissuto in prima linea l’epopea del rock.

Con la sua inconfondibile verve e la sua profonda conoscenza musicale, Massarini condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le pagine dei suoi libri, svelando aneddoti inediti, retroscena illuminanti e la sua personalissima visione su artisti e album che hanno cambiato per sempre il panorama sonoro mondiale.

Carlo Massarini ha dedicato la sua vita alla musica, lasciando un’impronta indelebile grazie a programmi radio e TV pionieristici che lo hanno consacrato come conduttore di rara cultura e raffinatezza. Dopo aver introdotto al pubblico italiano artisti allora emergenti come Bruce Springsteen, Joni Mitchell e Bob Marley attraverso trasmissioni come “Per voi giovani”, “Popoff” e “Radio2 21e29”, Massarini approdò su RAI1 con un programma rivoluzionario: “Mr. Fantasy”. Andato in onda dal 1981 al 1984, riscosse un successo straordinario.

Al Museo del Rock Carlo Massarini presenta i suoi libri “Mr. Fantasy” e “Vivo dal vivo 2010-2023”, un emozionante percorso attraverso la storia del rock e i suoi protagonisti. Sarà un’opportunità unica per ripercorrere insieme a lui i momenti salienti di un’epoca che ha segnato la storia della musica e della cultura. Con la sua inconfondibile voce e il suo carisma, Massarini condurrà il pubblico in un appassionante viaggio narrativo, costellato di aneddoti e curiosità che sveleranno i segreti e le storie dietro le leggende del rock.

Un’occasione straordinaria per entrare in contatto con uno dei più grandi conoscitori della musica contemporanea, lasciarsi trasportare dai suoi racconti e celebrare l’amore per il rock. L’incontro, condotto da Piergiorgio Caruso, si preannuncia come una serata incantevole, una vera e propria immersione nel suggestivo universo di “Mr. Fantasy” e nell’entusiasmo contagioso di Carlo Massarini.

