Akademia Sant’Anna, una notte da brividi: battere Busto Arsizio per volare in finale

In un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante per ciò che la serata può regalare, Akademia Sant’Anna è pronta a disputare gara 2 delle semifinali play-off, ospitando la Futura Giovani Busto Arsizio al PalaRescifina. Dopo la trionfale trasferta lombarda, che ha sfatato il mito secondo cui le SuperGirls non riescano a prevalere al PalaBorsani, la squadra di coach Fabio Bonafede è infatti intenzionata a concedere il bis davanti al proprio pubblico, mercoledì 9 aprile alle 19:00, per guadagnarsi l’accesso all’agognata finale promozione.

L’impegno si prospetta ovviamente insidioso, poiché in Sicilia sbarcherà una formazione non solo ferita, ma soprattutto determinata a stravolgere i piani delle padrone di casa con un’eventuale gara 3. Senza dimenticare che, al netto dei troppi errori commessi – tra i fattori che sono costati l’1-3 di Castellanza – le biancorosse hanno comunque dimostrato più volte di che pasta sono fatte. A varcare lo Stretto sarà anche Valentina Brandi, da ex, vista l’esperienza messinese del 2022/23.

Ma a scendere in campo non sarà soltanto l’agonismo. Prima della partita, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa palermitana vittima di femminicidio lo scorso 31 marzo. Un gesto simbolico che travalicherà le sane barriere dello sport per condannare fermamente ogni forma di violenza di genere, ribadendo l’urgenza di un intervento mirato all’educazione affettiva.

Equilibrio, rimonte e sudore: Messina espugna il PalaBorsani

Al PalaBorsani, Akademia Sant’Anna ha dovuto faticare non poco per conquistare il successo contro le bustocche. Equilibrato, come aveva già dato prova di essere negli appuntamenti precedenti, e ricco di colpi di scena, l’incontro sembrava potersi risolvere nei canonici tre set. Nonostante un lungo tira e molla, le siciliane si sono aggiudicate il primo parziale ai vantaggi, chiudendo 24-26, e il secondo con autorità (18-25). Tuttavia, nella terza frazione, l’ostinazione e la maggiore lucidità della Futura Giovani Busto Arsizio nella fase cruciale hanno consentito alle Cocche di rimontare il distacco e non cedere (25-19). Nella quarta, però, malgrado le solite amnesie, un guizzo finale ha premiato il sestetto di coach Bonafede.

Al di là dei collettivi, tutt’altro che marginali per le sorti del risultato, a caratterizzare il match sono state le prestazioni di Elisa Zanette (22 punti, di cui 20 in attacco e 2 muri) e Alyssa Enneking (20 punti, di cui 18 in attacco e 2 muri) per Busto Arsizio. Dalla parte di Messina, invece, a brillare sono state Bintu Diop (19 punti, di cui 18 in attacco e un muro), Dalila Modestino (15 punti, di cui 7 in attacco, 6 muri e 2 ace) e la MVP Mychael Vernon (11 punti, di cui 10 in attacco e un muro).

Coach Fabio Bonafede presenta la prossima sfida

Coach Bonafede: “Sarà un’altra partita avvincente tra due squadre molto determinate. Il risultato di Busto Arsizio ha dimostrato che entrambe le formazioni, sostanzialmente, si equivalgono. Dovremo essere bravi a rimanere concentrati e a provare a portare a casa la vittoria, consapevoli che si tratta di una semifinale play-off, quindi di un match dall’esito mai scontato.”

Tutti gli incontri in programma

Trento vs Macerata

Messina vs Busto Arsizio

Match preview: tutto quello che c’è da sapere

La sfida che vedrà opposte Akademia Sant’Anna e Futura Giovani Busto Arsizio, alla quale si potrà assistere dal vivo acquistando il biglietto online, presso i punti vendita Posto Riservato o in loco all’ingresso del PalaRescifina, sarà diretta dai signori Dario Grossi (primo arbitro) e Marco Pazzaglini (secondo arbitro), con fischio d’inizio alle 19:00. Il supporto al videocheck sarà affidato a Luca Cardaci. Per chi non potrà essere presente sugli spalti, il confronto sarà visibile gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

