Akademia Messina, troppo poco SuperGirls: Macerata domina gara 1 delle Finalissime Play-Off

Perde la prima Akademia Sant’Anna. Sul taraflex del Fontescodella di Macerata, le SuperGirls cedono nettamente in gara 1 della serie di Finalissime Play-Off per la A1, nel confronto con la CBF Balducci HR (3-0: 25-22, 25-12, 25-16). Pallavolo di altissimo livello e tanto equilibrio in campo e nei numeri, nel primo parziale. Nel secondo e terzo, invece, a scrivere la storia del match solo Macerata. Una Messina troppo arrendevole per larghi tratti, ha cercato di recuperare terreno grazie ad alcune giocate individuali di Diop (10 pt.) e Vernon (8 pt.) e alla buona intesa tra Carraro e Olivotto/Modestino (13 pt. in totale) al centro. Viceversa, Macerata ha gestito in modo praticamente perfetto tutte le fasi del match, grazie ad un’ingiocabile Clara Decortes (22 pt. e Top Spiker della sfida) e all’ottima prestazione di Valeria Battista (11 pt.), ex della gara, e Daniela Bulaich (9 pt.).

La formazione marchigiana avrà adesso, mercoledì 23 aprile – con inizio alle ore 19 -, la possibilità di chiudere i conti e alzare il nuovo trofeo Play-Off della Lega Volley per la A2, tornando nella massima serie.

Starting six. Nello starting six, per Macerata coach Lionetti schiera Bonelli in regia, Decortes suo opposto, Caruso e Mazzon centrali, Bulaich e Battista posto 4, libero Bresciani. Per Messina, coach Bonafede manda in campo Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Vernon e Rossetto, libero Caforio

MVP del match, Mychael Vernon con 11 punti (10 in attacco con una percentuale del 40%, 1 muro). Top Blocker, Dalila Modestino (Akademia) con 6 muri vincenti. Top Receiver, Giorgia Caforio (Akademia) con il 72 % di positività su 22 ricezioni.

La cronaca

Primo set: parte avanti Macerata con un appoggio di Decortes. Rossetto gioca mani fuori per l’immediato pari. Mazzon passa in fast, Macerata difende su Modestino finalizzando la fase break con Battista (2-1). Out il servizio di Mazzon, ace di Modestino che riequilibra i conti (3-3). Decortes si riprende il servizio con Decortes, ravvisato un fallo in attacco di Diop (5-3). Fast di Olivotto che, poco dopo, trasforma un giocata acrobatica di Carraro (5-5). Decortes non si ferma e da posto 4 chiude in diagonale per il nuovo vantaggio Macerata (6-5). Errore in ricezione di Messina; Caruso è attenta a muro e chiude con facilita (7-5). Diop accorcia da posto 4, poi è lo stesso opposto di Messina che tira fuori in parallela (8-6). Rossetto spara sul muro che non contiene, Decortes tira forte su zona sei (9-7). Out di pochissimo la battuta della stessa atleta bergamasca che si rifà poco dopo in palla gamma (10-8). Primo tempo di Modestino, Battista sfonda il muro da posto 4, come a seguire Vernon. Ed è proprio l’americana a ritrovare la parità (11-11). Ancora in evidenza Decortes, poi muro di Carraro su Battista (12-12). Decortes da posto due cerca e trova il mani out, Vernon con decisione su palla slash (13-13). Messina mette il muso avanti con un pallone incredibile di Diop da posto due (13-14). Fuori il servizio di Vernon, una sentenza l’attacco dell’opposto di Messina (14-15). Bulaich colpisce alta la palla e trova uno spazio sguarnito in zona 6 (15-15). Vernon fallisce una pipe, Macerata il servizio (16-16). Fast vincente di Mazzon, Battista passa da posto 4 e coach Bonafede ferma il gioco (18-16).

Al rientro, out la pipe di Vernon, Diop colpisce sulle mani alte del muro avversario che non contiene, ricezione e attacco efficace di Battista che, subito dopo, coglie in pieno la linea di fondo campo per il +4 delle marchigiane (21-17). Coach Bonafede si gioca anche il secondo time-out.

Si torna in campo e Mazzon tira out il suo servizio, Vernon di potenza sulle mani out del muro (21-19). Stavolta è coach Lionetti a prendersi trenta secondi di pausa.

Altro ace di Modestino e Messina torna a -1 (21-20). Bonelli affida a Decortes il pallone per rimettere distanza e l’opposto non fallisce, Diop pesta la linea dei tre metri, Vernon pizzica le mani alte del muro, Battista non sbaglia in diagonale, Ancora Vernon che ripete quanto fatto poco prima, Decortes la imita e chiude il parziale (25-22). Migliore realizzatrice Decortes con 10 punti. 5 gli errori di Macerata, 4 quelli di Messina.

Secondo set: fallisce dai nove metri il primo pallone Vernon, Battista spedisce sulla rete un tentativo offensivo da posto 4, Decortes vincente in pipe (2-1). Caruso mette a terra una palla contesa sopra la rete, murata Rossetto da Caruso e Decortes (4-1). Bonafede ferma il gioco.

Si torna dentro e Modestino trasforma una palla sette. Battista di prepotenza, Caruso in palla slash (5-2). Chiamata in panchina Modestino per Babatunde. Vernon tira fuori un terzo tocco in palleggio (6-2). Mason rileva Rossetto. Messina sbaglia ancora e coach Bonafede si prende ancora trenta secondi di pausa (8-2).

Diop smonta il muro di Macerata, Bulaich a tutto braccio zona sei. Poi, l’atleta sud-americana non centra il taraflex utile in lungo linea, ace di Babatunde, passa Bulaich e Macerata allunga nuovamente (10-5). Macerata difende su ogni pallone, finisce sull’antenna un muro di Messina, ace di Decortes (12-5). Olivotto passa due volte al centro, mani out di Messina sulla pipe di Decortes (13-7). Ancora Olivotto vincente in primo tempo, Vernon sbaglia la battuta, murata Diop da Caruso (15-8). Bozdeva prende il posto di Diop. Olivotto è sul pezzo, Babatunde chiude a terra un’altra palla contesa, pallonetto no look di Battista, sbaglia Decortes che spara sulla rete da posto due (16-11). Caruso indirizza la sfera in una zona mal coperta dalla seconda linea di Messina, Carraro vincente in secondo tocco, sbaglia Mason la battuta (18-12). Morandini rileva Caruso. +7 firmato Decortes, errore in attacco di Vernon (20-12). Gran palla di Mazzon che Caforio guarda solo scorrere dalle sue parti, appoggio d’astuzia di Decortes: +10 Macerata (22-12). Bulaich affonda senza trovare resistenza, Mazzon chiude una palla slash, dopo un errore in ricezione delle siciliane (24-12). A mettere il punto è Bulaich a muro (25-12). Migliore realizzatrice Decortes con 8 punti. 4 errori per Macerata, 5 per Messina.

Terzo set: Bulaich sbaglia il servizio iniziale, Battista non in attacco. Diop e la stessa Battista tengono in equilibrio l’avvio del parziale (2-2). Ottimo appoggio di Diop sulle mani del muro che non contiene. Doppio muro di Diop e Modestino su Decortes (2-5). Caruso accorcia in fast, dopo un incrocio di Decortes al centro. Bulaich ferma a muro Diop, allarga troppo una diagonale stretto Rossetto, errore dai nove di Battista (5-6). Caruso rimette tutto in parità (6-6), Decortes tira lungo il suo attacco ma Modestino tocca il pallone (6-7). Prosegue il break di Macerata con Decortes, Mazzon vincente in attacco (9-6). Dentro Vernon per Mason. Caruso non passa dai nove metri (9-7). +3 di Macerata con Bulaich, muro di Bonelli (11-7). Coach Bonafede chiama time-out.

Lunga la battuta di Decortes. E’ la stessa atleta bergamasca a mettere palla a terra in appoggio, poi a tutto braccio (14-8). Bonelli passa in secondo tocco e il tecnico siciliano si gioca anche il secondo time-out (15-8).

Si torna dentro. Macerata continua a tenere benissimo in difesa, Battista ad affondare altrettanto in prima linea (16-8). Si rivede Diop; di potenza sugli ultimi centimetri utili il suo attacco (16-9). Bonelli sbaglia la conclusione, errore di Carraro al servizio, muro di Diop su Decortes (17-11). Vernon tira sulla rete dai nove metri, Diop lungo (19-11). Battista sbaglia in attacco e al servizio, Caruso si fa trovare ancora pronta in prima linea (20-13). Bulaich sigla il +8, Morandini rileva Caruso al servizio (21-13). Modestino e Mazzon efficaci al centro, pallonetto di Vernon da posto 4, Modestino sbaglia il servizio, Vernon in parallela prova a tenere in vita Messina (23-16). Il muro di Battista su Diop regala a Macerata otto match balls. La chiude Sara Caruso su palla slash (25-16). Migliore realizzatrice Diop con 5 punti. 7 errori Macerata, 5 per Messina.

MVP dell’incontro, la regista Asia Bonelli (Macerata). Top Spiker, invece, l’opposto Clara Decortes (Macerata) con 22 punti (20 in attacco con il 55 %, 1 a muri e 1 ace); Top Blocker, la siciliana Sara Caruso con 4 muri vincenti, mentre Top Receiver, Giorgia Caforio con l’83 % di positività su 18 ricezioni.

Le dichiarazioni post-partita

Giulia Carraro: “Loro sono partite subito forte e noi non siamo riuscite a trovare il nostro ritmo. Macerata ha giocato molto bene e ne va riconosciuto il merito. Non è finita, ovviamente. Adesso, si giocherà in casa nostra. Ci servirà battere sicuramente meglio perché stasera Macerata ha giocato troppo palla in mano e loro sono molto forti in questo aspetto. In realtà, dovremo fare un po’ tutto meglio. Stasera non abbiamo giocato come sappiamo”.

Il tabellino del match

CBF Balducci HR Macerata vs Akademia Sant’Anna 3-0 (25-22, 25-12, 25-16)

CBF Balducci HR Macerata: Bresciani (L) 0, Battista 11, Allaoui n.e., Morandini 0, Bonelli 2, Mazzon 6, Orlandi n.e., Bulaich 9, Busolini n.e., Fiesoli 0, Sanguigni n.e., Caruso 9, Decortes 22, Fabbroni (L) n.e.. 1° All.: V.Lionetti, 2° All.: L.Martinelli

Akademia Sant’Anna: Bozdeva 0, Norgini (L) n.e., Olivotto 6, Carraro 2, Modestino 7, Vernon 8, Rossetto 2, Mason 0, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde 2, Guzin n.e., Diop 10. 1° All.: F. Bonafede, 2° All.: F. Ferrara

Arbitri: Luca Cecconato e Gianmarco Lentini

Videocheck: Gianmarco Annese

Segnapunti federale: William Violini

Durata set: 28’, 20’, 22’

CBF Balducci HR Macerata: ace 1, bs 8, muri 8, errori 16

Akademia Sant’Anna: ace 3, bs 7, muri 5, errori 14

Attacco: 50%-29%

Ricezione pos.: 70%-75%

MVP: Asia Bonelli (CBF Balducci HR Macerata)

