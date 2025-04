L’Akademia Messina espugna Busto Arsizio: 3-1 in Gara 1 e finale A1 più vicina | FOTO

StrettoWeb

Impresa di Akademia Sant’Anna che, in gara 1 di Semifinale Play-Off, espugna la Soevis Arena di Castellanza, superando in quattro set (1-3: 24-26, 18-25, 25-19, 23-25) la Futura Giovani Busto Arsizio e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Se mercoledì 9 aprile, al PalaRescifina di Messina, le SuperGirls dovessero vincere – con qualunque risultato – gara-2, per la formazione siciliana si schiuderebbero le porte dell’accesso alla serie di Finalissime per la A1.

Starting six

Nello starting six, per Busto coach Beltrami schiera Monza in regia, Zanette suo opposto, Rebora e Kone centrali, Enneking e Orlandi posto 4, libero Cecchetto. Per Messina, coach Bonafede manda in campo Carraro in regia, suo opposto Diop, centrali Modestino e Olivotto, posto 4 Vernon e Rossetto, libero Caforio

Primo parziale equilibrato e deciso solo ai vantaggi (24-26) grazie ad un muro e un attacco vincente in successione di Bintu Diop (per lei 19 punti di cui 18 in attacco con il 41% e 1 muro). Secondo parziale punto a punto fino a metà set; poi, Akademia prende il largo con una stratosferica Dalila Modestino (15 punti di cui 7 in attacco con il 41%, 6 muri e 2 ace) e la chiusura di Rossella Olivotto – in attacco prima e a muro nel punto decisivo (18-25). Il terzo set sembra quello della definitiva consacrazione delle ospiti, subito avanti nel punteggio e con un distacco, a metà set, quasi decisivo (13-17). Busto, però, trova la quadra e risale la china con un parziale pesante (5-0) e il successivo strappo finale che le consegna set e speranze di rimonta (25-19). Nel quarto set, Messina stacca Busto in apertura (5-10, 7-12). Le siciliane perdono lucidità e Busto rimette in parità il conto (13-13). Si procede un passo alla volta (18-18, 20-20, 23-23) senza che nessuna delle due formazioni riesca a prevalere. A rompere gli indugi, un errore in attacco di Zanette e un muro di Dalila Modestino (23-25).

Da segnalare un brutto infortunio alla centrale di Busto, Fatim Kone, nel primo set. Al suo posto, Chiara Landucci.

MVP del match, Mychael Vernon con 11 punti (10 in attacco con una percentuale del 40%, 1 muro). Top Blocker, Dalila Modestino (Akademia) con 6 muri vincenti. Top Receiver, Giorgia Caforio (Akademia) con il 72 % di positività su 22 ricezioni.

Le dichiarazioni post-partita

Coach Fabio Bonafede: “credo sia stata una bellissima partita. Il pubblico si è sicuramente divertito, di fronte a due squadre che hanno onorato gara 1 dei Play-Off. Noi abbiamo fatto bene sotto alcuni aspetti, ma ci sono stati momenti di buio che non sono una novità. Però, siamo cresciuti anche in questo, nella maturità di gestirli e poi andare a prendere gli avversari sul piano dell’agonismo”.

Grande equilibrio in campo; sono stati i dettagli a fare la differenza: “Le due squadre si equivalgono e, infatti, quando si sono incontrate in Pool, pur avendo vinto Futura, è come se avessero chiuso in parità. Come nei tie-break, anche stasera hanno deciso gli episodi”. Tante verifiche al video-check: “è la pallavolo moderna, bisogna adeguarsi. Forse, servirebbe trovare un metodo di valutazione oggettivo”. Adesso, si giocherà mercoledì 9 in Sicilia: “sarà un altro match equilibratissimo. Per il momento, pensiamo a recuperare energie”

Tabellino

Futura Giovani Busto Arsizio vs Akademia Sant’Anna 1-3 (24-26, 18-25, 25-19, 23-25)

Futura Giovani Busto Arsizio: Zakoscielna n.e., Orlandi 11, Del Freo 0, Spiriti n.e., Monza 2, Cecchetto (L) 0, Osana (L) n.e., Enneking 20, Zanette 22, Brandi 0, Landucci 6, Kone 2, Rebora 11, Baratella 0. 1° All.: A. Beltrami, 2° All.: N. Cozzi.

Akademia Sant’Anna: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 12, Carraro 3, Modestino 15, Vernon 11, Rossetto 9, Mason 1, Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 19. 1° All.: F. Bonafede, 2° All.: F. Ferrara.

Arbitri: Marta Mesiano e Roberto Russo

Videocheck: Aurora Galeota

Segnapunti federale: Elisabetta Zuccotti

Durata set: 32’, 26’, 30’, 33’

Futura Giovani Busto Arsizio: ace 4, bs 7, muri 8, errori 25

Akademia Sant’Anna: ace 5, bs 6, muri 12, errori 18

Attacco: 39%-38%

Ricezione pos.: 54%-53%

MVP: Mychael Vernon (Akademia Sant’Anna).

