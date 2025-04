Aggressione parroco a Bonifati, Falsetta: “non lasciamo sola la Chiesa nella lotta allo spaccio”

StrettoWeb

“Esprimiamo la solidarietà e vicinanza del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani al Parroco di Bonifati Don Guido Quintieri per l’aggressione subita al termine della messa sul sagrato della Chiesa del Rosario, per aver avuto il coraggio di denunciare lo “spaccio di droga” che affligge la piccola comunità. Quello che è accaduto è un fatto di una gravità assoluta – afferma il Gran Priore dell’Ordine per la Calabria Filomena Falsetta -, ma siamo certi che Don Quintieri proseguirà con ancora maggiore determinazione la sua attività pastorale contro le “dipendenze” per ridare speranza alla comunità.

La denuncia del Parroco è il sentore come la Chiesa percepisca forte e urgente il bisogno di attuare un’azione pastorale intensa, netta ed efficace, rivolta a spezzare quella catena di comportamenti che, se si resta silenti, finirebbero per diventare non soltanto ampiamente diffusi, ma addirittura socialmente accettati.

Proprio perciò, quello che è accaduto non deve rimanere un fatto isolato, né la Chiesa può essere lasciata sola nel contrasto ai “trafficanti della morte”, ma è necessario un impegno sinergico che coinvolga tutte le realtà presenti sul territorio, istituzioni, famiglie, scuola e le altre agenzie educative, affinchè via sia un maggiore e incisivo coordinamento delle politiche antidroga, dei progetti di prevenzione, cura e reinserimento dei giovani, che restituiscano loro la dignità perduta. La droga, al pari della mafia, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Sta a noi. A tutti“, conclude Falsetta.

