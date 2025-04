L’Aci di Reggio Calabria premia i campioni delle quattro ruote del 2024

StrettoWeb

L’Aci di Reggio Calabria, il massimo ente automobilistico della città dei Bronzi, premierà cinque piloti del territorio per i successi nazionali e regionali ottenuti nella scorsa stagione, in auto e kart. Per loro licenza agonistica e tessera ACI, ambedue omaggio. Uno sport costoso e complesso, che esige grandi spese e molto tempo lontano da casa. Non è facile primeggiare fra concorrenti di classe e gruppi, sempre più competitivi ed agguerriti. Visto il risultato ottenuto per la stagione automobilistica 2024 nelle categorie e nei settori di competenza, visto l’elenco ufficiale fornito da ACI SPORT, vista la Delibera Presidenziale con la quale per l’anno 2025 si riconosce il rilascio omaggio della licenza sportiva, si dà corso all’annunciata premiazione dei campioni a quattro ruote della scorsa stagione.

L’ente reggino, come encomiabile segno di attenzione ulteriore, ha deciso di premiare i cinque assi del motorsport reggino anche con la tessera ACI e non solo con la licenza agonistica. Un benefit meritato per chi lo riceve e meritorio per chi lo attribuisce. Il Presidente dell’ACI di RC, dr. Giuseppe Martorano insieme al Direttore, dott.ssa Giuseppina Danile, avranno pertanto il piacere di conferire i premi a Bruno Fallara, Antonio Lipari, Roberto Megale, Lorenzo Sciacca e Francesco Battaglia in occasione della festività comunale di San Giorgio, co-patrono della città.

Appuntamento per il 23 aprile alle ore 10.00 presso i locali dell’Automobile Club di Reggio Calabria, siti in Via De Nava 43 a Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.