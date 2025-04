A Reggio Calabria un incontro informativo sul Testamento Biologico e sulle proposte di legge regionali sul suicidio assistito

StrettoWeb

L’Associazione Luca Coscioni rinnova il proprio impegno per il diritto alla fine della vita con una mobilitazione nazionale che coinvolgerà oltre 50 città italiane. Anche a Reggio Calabria il 13 aprile si terrà un importante momento di confronto e informazione sul Testamento Biologico (DAT) e sulle proposte di legge regionali sul suicidio medicalmente assistito, nell’ambito della campagna “Liberi Subito”.

Il tavolo informativo a Reggio Calabria sarà attivo domenica 13 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, in Piazza Camagna, nel cuore di Corso Garibaldi. I cittadini avranno l’opportunità di raccogliere informazioni pratiche sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), uno strumento fondamentale per esercitare il diritto di autodeterminazione sulle scelte sanitarie, e di conoscere lo stato delle proposte di legge regionali sul suicidio assistito, ancora ferme in molte regioni italiane, tra cui la Calabria.

In occasione dell’iniziativa, Marco Cappato e Filomena Gallo, leader dell’Associazione Luca Coscioni, esprimono l’urgenza di garantire il diritto di scelta sul fine vita: Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dichiara: “Ogni cittadino dovrebbe poter esercitare il diritto alla fine della vita in maniera consapevole, senza ostacoli burocratici o ideologici. In molte regioni, tra cui la Calabria, le leggi sul fine vita sono ancora lontane dalla piena attuazione. La nostra mobilitazione è per fare in modo che i cittadini abbiano finalmente il diritto di scelta e il supporto necessario.”

Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, aggiunge: “Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sono una conquista di civiltà, ma in molti comuni non vengono ancora rispettate correttamente. Con questa mobilitazione, chiediamo che la Regione Calabria approvi una legge regionale per il suicidio medicalmente assistito, come già previsto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/2019, ma mai concretamente applicato. Insieme possiamo fare la differenza, informando e facendo valere i nostri diritti.”

Numero Bianco: Per chi desidera maggiori informazioni o ha bisogno di supporto, è attivo il Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni: 06 99313409, un servizio gratuito di consulenza medico-legale, gestito da Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo. Il Numero Bianco è a disposizione per rispondere a dubbi e difficoltà sui diritti sul fine vita, sia per le DAT che per l’accesso al suicidio assistito.

