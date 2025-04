Il 25 aprile a Siderno: il programma delle celebrazioni

StrettoWeb

Siderno celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo mantenendo vivi i suoi principi e valori, da trasmettere alle giovani e giovanissime generazioni. Come ogni 25 Aprile, il corteo partirà dal palazzo municipale alle 10:30 per percorrere il corso della Repubblica e terminare in piazza Vittorio Veneto, laddove, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Anpi, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, le Forze dell’Ordine e le associazioni cittadine, darà vita a una mattinata di riflessione sui valori della Liberazione e sui principi della Costituzione.

La cerimonia, che sarà condotta dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, prevede la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e l’esecuzione del Silenzio e dell’alzabandiera, a cura della Guardia Costiera con a capo il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Lgt. Fausto Natalino.

Quindi, si lascerà spazio agli interventi del presidente della sezione Anpi “Tea Sesini” di Siderno Giuseppe Oppedisano, del Deputato di Storia Patria per la Calabria Domenico Romeo, che traccerà un profilo storico della Calabria Jonica nel 1945, e al discorso del Sindaco Mariateresa Fragomeni, cui farà seguito l’intervento di due donne rappresentative di differenti generazioni, nel segno della continuità della condivisione dei valori della Liberazione: la professoressa, scrittrice e poetessa Maria Caterina Mammola e la studentessa Anna Maria Tassone.

Alla cerimonia presenzieranno, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le Forze dell’Ordine e i rappresentanti delle associazioni d’arma e di altre associazioni.

