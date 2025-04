173° Anniversario Polizia di Stato, Falsetta: “tante aggressioni ma risposta forte dello Stato”

StrettoWeb

“Quello della Polizia di Stato è stato un anno segnato da un’intensa attività di prevenzione, contrasto alla criminalità e prossimità ai cittadini, ma anche da numerosi episodi di aggressione alle nostre Forze dell’Ordine“. E’ quanto dichiarato attraverso una nota trasmessa a mezzo stampa da Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

“Tuttavia, abbiamo assistito anche ad una risposta forte e chiara dello Stato in termini di tutela ai suoi Servitori, che riecheggia nel 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, che diventa così l’occasione per rinnovare il legame delle Forze dell’Ordine con la comunità, una comunità che sappia porsi come espressione di una democrazia matura, in grado di concepire la “sicurezza pubblica” come preambolo di uno Stato di diritto che introduce a nuovi modelli normativi che ne regolano l’evoluzione, e quindi come un valore che il Governo è tenuto a garantire ai cittadini senza se e senza ma“, conclude Falsetta.

