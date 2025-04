1° maggio a Cardeto, l’evento CGIL “Uniti per un lavoro sicuro”

StrettoWeb

“Anche quest’anno, in occasione del Primo Maggio – Festa dei Lavoratori – la CGIL organizza una giornata di mobilitazione, riflessione e festa dedicata al lavoro, ai diritti e alla sicurezza. L’evento sarà a Cardeto; lo slogan scelto per il 2025, “Uniti per un lavoro sicuro”, richiama con forza – afferma il Segretario Generale CGIL Area Metropolitana Gregorio Pititto – l’urgenza di costruire condizioni di lavoro dignitose, sicure e inclusive per tutte e tutti”.

Il programma della giornata:

Ore 11.00: Concentramento in Piazza Riacello.

Ore 11.30: Corteo per le vie della città, Un momento di presenza collettiva, per far sentire la voce di chi chiede giustizia, diritti e rispetto.

Ore 15.00: Spettacolo musicale con Ciccio Nucera che accompagnerà la giornata con il ritmo e l’energia della tradizione calabrese.

che accompagnerà la giornata con il ritmo e l’energia della tradizione calabrese. Ore 16.30: presso Palazzo Margiotta si terrà un importante dibattito dal titolo “Tutela, Dignità, Sicurezza e Cittadinanza”, con la partecipazione di esponenti del mondo sindacale, istituzionale e sociale. Un’occasione per confrontarci su temi cruciali e attuali: dal contrasto al lavoro nero alla sicurezza nei cantieri, dalla precarietà alla parità di diritti per tutte e tutti.

Ore 18.00: Concerto conclusivo con Ciccio Nucera per salutare insieme questa festa che è anche lotta, memoria e speranza.

“L’evento rappresenta un’occasione per rafforzare la partecipazione collettiva e costruire alleanze tra lavoratrici e lavoratori. La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana – chiosa Gregorio Pititto – invita tutte e tutti a prendere parte a questa giornata per riaffermare insieme i valori fondanti del lavoro e della giustizia sociale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.