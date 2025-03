Volley, la New Hospital Paola vince 3-0 contro Cidue Costruzioni e resta al comando

StrettoWeb

Sabato pomeriggio la New Hospital Pallavolo Paola ha disputato, tra le mura amiche del palazzetto Tonino Maiorano, contro Cidue Costruzioni Campo Calabro incontro della prima giornata della fase play off del campionato regionale di serie C. La New Hospital si è imposta per 3-0 con i seguenti parziali: 25-15, 25-13; 25-17 in poco più di 65 minuti di gioco. Grazie a questo successo la compagine paolana resta al comando della classifica portandosi a quota 30 punti. Il vantaggio dalle dirette concorrenti resta però invariato in quanto tutte hanno strappato 3 punti alle avversarie affrontante.

Analisi della partita

I set: inizio deciso della New Hospital, la squadra ospite ha poco margine di manovra ed è costretta a chiamare il time out sul 7-2. La New Hospital riesce a controllare e incrementa il vantaggio con il passare degli scambi. Nuovo time out squadra ospite sul 18-7. Il divario tecnico è tangibile anche se nel finale la New Hospital ha un piccolo calo di tensione che non le permette di finalizzare il set prima del dovuto. Il parziale termina comunque 25-15.

II set: inizio sprint della New Hospital che già nella prima parte del parziale ha un vantaggio importante (6-1) ma la squadra ospite non si da per vinta e in più occasioni cerca di accorciare le distanze. Mister Calabrò chiama il time out sull’8-6. La New Hospital tornata in campo dopo il break riprende la sua marcia e allunga sulle avversarie costrette quest’ultime a chiamare un nuovo time out sul 14-6. Sul 17-6 Cidue Campo Costruzioni effettua cambi per cercare nuove soluzioni. Ennesimo time out del set sul 20-7. Entra De Simone al posto di Selvaggi. Finale di set con un piccolo calo di concentrazione della New Hospital ma che non compromette neanche per un momento il set: 25-13.

III set: la New Hospital parte decisa con la determinazione di chiudere i giochi al più presto. Time out squadra ospite sul 7-2. Dopo il break il vantaggio della New Hospital continua ad aumentare e le avversarie non impensieriscono più di tanto 12-5. Entra Vizza e Stancato al posto di Morabito e Ceglie. Time out squadra ospite sul 20-9 per spezzare il ritmo di gioco. Tornata in campo la New Hospital è fortemente rimaneggiata in quanto debuttano tre giovani promosse del settore giovanile. Time out sul 24-15, il set termina poco dopo 25-17.

Archiviata la prima giornata, la compagine paolana preparerà al meglio la prima trasferta di questa fase del campionato. Domenica giocherà a Cinquefrondi contro la Diper Jolly che ha perso nella prima giornata 3-0 contro Volley Cirò.

