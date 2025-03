Virtus Messina, la trasferta di Saponara chiude la stagione

StrettoWeb

The last dance: la Virtus Messina viaggia alla volta di Saponara in occasione della gara valida per la ventiduesima (ed ultima) giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone D. I ragazzi di mister Francesco Trimarchi, reduci dall’importante affermazione interna ai danni della Robur Letojanni (2-1 in rimonta firmato Pagano – Cucinotta) sono chiamati a prolungare la striscia positiva in modo non solo da concludere al meglio una stagione cui bilancio risulta complessivamente positivo, bensì per ipotecare definitivamente il sesto posto finale in graduatoria, ad una sola lunghezza dal quinto posto (ultimo utile per il Play-Off) occupato dal Roccalumera Calcio: un risultato che sarebbe alquanto prestigioso, specie se considerato lo status di matricola assoluta in categoria.

Il 2024/2025 dei giallorossi volge al termine con qualche rammarico che è frutto di una prima parte di stagione tutt’altro che positiva e che, giocoforza, ha influenzato in maniera netta la rincorsa intrapresa dal collettivo verso un ticket per la disputa degli spareggi. Virtus Messina che deve comunque guardare con soddisfazione al proprio cammino, stimolandosi alla ricerca di una vittoria che possa essere la ciliegina sulla torta di un’annata di per sé storica. Dall’altro lato del ring si presenterà la Saponarese. La compagine allenata da mister Tommaso Venuto si posiziona all’ottavo posto della graduatoria a quota 25 punti in classifica: score che è frutto di sette vittorie, quattro pareggi e 10 sconfitte, e che vale una salvezza alquanto tranquilla. Anche la formazione del presidente Pietro Brigandì vuole chiudere al meglio il proprio 2024/2025, salutando il pubblico amico con una vittoria che consoliderebbe il posizionamento finale (insidiato dalla Virtus Rometta, attualmente nona ad una lunghezza). Migliori marcatori del roster l’esperto attaccante Salvatore Comunale ed il difensore Ivan Mavilia, entrambi a quota sei reti; seguono il centrocampista Nicolò Bertino e l’attaccante Salvatore Giunta con tre goal realizzati.

Arbitro dell’incontro il signor Filippo Scalzo della sezione di Messina.

I convocati:

Portieri: Simone Rotella, Leonardo Imbesi;

Difensori: Salvatore Santoro, Antony De Leo, Antonio Insana;

Centrocampisti: Francesco Calcagno, Nicolò Capilli, Angelo Bruna, Francesco Spoto, Alessio Forganni;

Attaccanti: Mario Conti, Simone Pagano, Rosario Paratore, Salvatore Nizzari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.