Val Gallico, appuntamento col Capo Vaticano. Corapi: “carichi e con voglia di far bene”

Quart’ultimo turno della regular-season e il Val Gallico sarà di scena sul campo del Capo Vaticano. Obiettivo riscattare il passo falso casalingo contro la StiloMonasterace ed è proprio dal match di domenica scorsa che parte la disamina di mister Francesco Corapi. “Un grande peccato in quanto abbiamo perso la possibilità di giocarci la vittoria diretta del campionato, sperperando molti punti in casa. La sconfitta è dovuta più che altro alla partenza non all’altezza della mia squadra, prendendo gol nei primi minuti e rischiando di capitolare anche prima del gol subito. Poi abbiamo cercato di rimetterla in piedi e abbiamo avuto anche delle occasioni, tra cui il gol di Shota non convalidato a causa del prematuro fischio dell’arbitro su un fallo subito da Carvajal; si sarebbe dovuto lasciar continuare l’azione invece di fischiare il fallo. Comunque, la StiloMonasterace si è difesa bene ed in maniera ordinata ed ha portato a casa l’intera posta in palio”.

Sul prossimo turno il mister prosegue. “Ci arriviamo carichi e vogliosi di fare bene. Sarà una partita difficile contro una squadra che sta cercando gli ultimi punti per salvarsi e sicuramente dovremo giocare con grande cattiveria agonistica per tentare di poter conquistare la vittoria, anche perché al momento le squadre dietro viaggiano e dobbiamo difendere la nostra posizione play-off”.

Lottare fino all’ultimo. “Dalla sconfitta di domenica ne siamo usciti fortemente ridimensionati, ma il nostro dovere è quello di lottare fino alla fine e tentare di piazzarci nei playoff e nella migliore posizione possibile”.

