Unical, la presentazione della nuova associazione .Omega

StrettoWeb

“Ecco il nostro Punto di Partenza, .OMEGA è realtà. Martedì 26 Febbraio, presso la sala “University Club” abbiamo presentato ufficialmente all’università della Calabria il nostro progetto e tutti gli ideali che ad oggi ne costituiscono le fondamenta, illustrando gli obiettivi e soprattutto le prospettive future. Abbiamo avuto modo di condividere con la numerosa platea, che ringraziamo calorosamente per la presenza, il percorso che ci ha condotti fino a questo momento, evidenziando l’importanza dello spirito di collaborazione e del progresso nel nostro lavoro.

Un momento di serenità come non si viveva da tanto tempo, fattore confermato dalla presenza tra il pubblico di membri di altre compagini studentesche, che ringraziamo per aver presenziato nonostante il periodo sicuramente carico di impegni. L’assemblea, moderata da uno dei soci fondatori e già rappresentante degli studenti Giuseppe Prochilo, ha visto tra gli interventi quello del professore ordinario e membro del Consiglio D’Amministrazione D’Ateneo Sergio Flesca“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa dai rappresentati di .Omega, neonata realtà dell’Unical.

“Aperta dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio degli Studenti Santoro Morabito, è stata condotta dagli interventi dell’ufficio di presidenza dell’Associazione e dal suo Consiglio Direttivo. – si legge ancora nella nota – È con grande soddisfazione che ci presentiamo all’Ateneo intero, puntando sulla partecipazione attiva della comunità accademica, ponendo il focus sulla volontà di porsi in maniera seria, costruttiva e differente verso tutte le realtà che costellano il nostro territorio proponendoci come ponte tra l’università e l’esterno.

.OMEGA è e sempre sarà al fianco degli studenti; cercheremo di dare molta più attenzione al lato psicologico dato che Il gruppo nasce dalla voglia di star bene tra di noi e di porci attraverso un dialogo costruttivo, poiché è così che crediamo di poter raggiungere ambiziosi traguardi. Per farlo utilizzeremo tutte le risorse a nostra disposizione, sfruttando la presenza di rappresentanti in tutti gli organi di ateneo, maggiori e dipartimentali, tra i nostri associati.

Facciamo delle ambizioni e del credere nei nostri sogni il motore che spinge ognuno di noi ad andare avanti, mettendo piede all’università non facciamo altro che dare sfogo a quello che vogliamo sia il nostro futuro e vorremo essere punto di riferimento per chi voglia veramente raggiungerlo.

Noi studenti abbiamo il dovere di credere nei nostri obiettivi e nei nostri ideali, .OMEGA è un ambiente che permette di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità per permetterci di crescere e di arrivare a ciò in cui crediamo. L’Unical è un luogo di crescita e un luogo di svolta, ci presentiamo quindi come contesto innovativo per poter raggiungere la propria meta tenendo i piedi al presente per volgere lo sguardo al futuro, poiché siamo sicuri del fatto che chiunque possa raggiungere qualsiasi obiettivo attraverso la voglia di mettersi in gioco.

Proprio in questi giorni è aperta la campagna adesioni alle associazioni studentesche, siamo sicuri che non mancherà il supporto di tutti quegli studenti che hanno intenzione di seguirci e contribuire anche loro alla costruzione di ‘una strada verso il futuro‘”, concludono i rappresentanti di .’Omega.

La scaletta dell’evento

Intervento Professore Ordinario e membro del CdA Sergio Flesca

Saluti istituzionali Presidente CdS Santoro Morabito

Riccardo Latella (presidente): perché .OMEGA

Pasquale Scalese (Vice-presidente): Tra passato e presente

Christian Lanzino (Vice-Presidente): rappresentanza studentesca

Manuel Screnci (segretario): Presentazione personale e obiettivi

Michele Di Puppo (Resp. Area Politica): Rapporto con le altre associazioni studentesche

Vittorio Naccarato (Resp. Area Comunicazione): Unical 2030

Filippo Palamara (Resp. Area Centri Comuni): dialogo con tutti i presidenti del comitato per lavoro in sinergia

Telemaco Pedace (resp. Area Orientamento): Collante azienda-studenti

Alfredo Parise (Resp. Area Attività): Attività in Unical

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.