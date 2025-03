Unarma Calabria saluta Roberto Gidari: in pensione un simbolo di dedizione e impegno sindacale

StrettoWeb

Il Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma della Calabria, Fabio Riccio, desidera rendere omaggio al collega e amico, Roberto Gidari, Segretario Regionale di Unarma in Calabria, che, giunto al traguardo del pensionamento per il raggiungimento dell’età pensionabile, lascia una lunga e prestigiosa carriera caratterizzata da grande impegno, serietà e passione per il servizio. “Nel corso della sua carriera, Roberto Gidari ha affrontato, non per colpa sua, numerose difficoltà, tra cui momenti particolarmente delicati legati a vicissitudini che, purtroppo, lo hanno costretto a prestare servizio in modalità ridimensionate, limitando la sua operatività. Tuttavia, la sua determinazione, la sua integrità e la sua forza di volontà non sono mai venute meno. Roberto ha saputo affrontare queste difficoltà con il coraggio che lo ha sempre contraddistinto, senza mai piegarsi, e quando la sua posizione è stata finalmente chiarita, l’Amministrazione lo ha reintegrato nel ruolo che più amava: quello della “Radiomobile”, dove ha potuto esprimere appieno le sue capacità e la sua vocazione” afferma Fabio Riccio.

Il Segretario Generale Fabio Riccio, esprimendo il proprio rispetto e la propria stima, sottolinea che “Roberto Gidari è stato una figura di riferimento non solo per il suo incommensurabile valore professionale, ma anche per il suo impegno sindacale. Fin dai primi giorni dell’instaurazione del sindacalismo nelle Forze dell’Ordine militari, Roberto ha rappresentato Unarma con fermezza e visione, contribuendo attivamente alla costruzione di una realtà sindacale solida e coesa. La sua dedizione ha permesso ai colleghi di trovare un interlocutore che ha sempre saputo interpretare le esigenze della categoria con serietà, determinazione e competenza”.

“Roberto Gidari non è solo un Carabiniere che ha svolto il suo dovere con onore e professionalità, ma è stato anche un punto di riferimento sindacale, un compagno di lotta e di crescita per tutti noi. La sua presenza è stata fondamentale per dare voce a chi, ogni giorno, è chiamato a sacrificarsi per la sicurezza dei cittadini. È stato un leader, un uomo che ha saputo difendere i diritti dei Carabinieri con passione e lucidità, senza mai dimenticare le ragioni della base, i problemi concreti e le necessità dei colleghi. Ha contribuito a dare forza alla nostra organizzazione sindacale e a rendere Unarma una voce credibile e autorevole all’interno delle istituzioni”, afferma Fabio Riccio.

“Con l’uscita di scena di Roberto Gidari, il Sindacato Unarma della Calabria continuerà ad avvalersi delle sue capacità di altissimo livello, nominandolo quale Referente Regionale Calabria con un protocollo d’intesa. Tuttavia, la sua eredità continua a vivere nei valori che ha trasmesso a ciascuno di noi, nelle battaglie che ha combattuto e nei risultati che, grazie al suo impegno, sono stati raggiunti”.

“Nel salutare Roberto, auguriamo a lui una pensione serena e meritata, convinti che la sua esperienza e la sua dedizione al servizio del nostro Paese continueranno a essere un faro per le future generazioni di Carabinieri. Le sue azioni, le sue lotte, e la sua visione resteranno un esempio da seguire. Concludo questo messaggio di saluto con una promessa: il suo lavoro e la sua eredità sindacale non saranno dimenticati, ma continueranno a vivere nella nostra azione quotidiana, al servizio della sicurezza e dei diritti dei Carabinieri” conclude Riccio.

