Truffe agli anziani: incontro di sensibilizzazione dei Carabinieri di San Giorgio Albanese | INFO

Prevenire le truffe, sensibilizzare la comunità e fornire strumenti utili a riconoscere tentativi di frode, specie ai danni degli anziani. Sono, questi gli obiettivi dell’incontro organizzato dalla Stazione dei Carabinieri di S. Giorgio Albanese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in programma per le ore 17,30 di venerdì 28 marzo nella Sala Consiliare del Comune.

“Rispetto a questo fenomeno crescente, la sicurezza dei nostri concittadini – dichiara il Sindaco Antonio Pomillo – era e resta una priorità. Le truffe stanno diventando sempre più sofisticate e pervasive, ma la miglior difesa resta la prevenzione. Per questo rivolgiamo l’invito a tutti – prosegue il Primo Cittadino – a partecipare all’incontro promosso con i Carabinieri, durante il quale saranno illustrati i rischi, come agire con prudenza e contribuire a un sistema di allerta collettivo“.

L’appuntamento nasce in risposta all’aumento di episodi criminali in tutta Italia, che colpiscono con frequenza allarmante le fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa punta a diffondere una corretta informazione, insegnare a identificare i segnali di allarme e rimarcare l’importanza di rivolgersi tempestivamente alle Forze dell’Ordine, anche di fronte a semplici sospetti.

