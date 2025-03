La ThuLa liquida il Feyenoord: l’Inter ipoteca i quarti di Champions League

StrettoWeb

Verrebbe da dire: Milan, visto come si fa? L’Inter liquida il Feyenoord con un gol per tempo in trasferta in Olanda mettendo, già nella gara di andata, una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di Champions League. Gli olandesi, giustizieri del Milan nel Playoff di qualificazione alla fase finale del torneo, sono andati in forte difficoltà contro la squadra di Inzaghi, ben più compatta e organizzata.

Al 38′ del primo tempo apre le marcature Marcus Thuram con una bella deviazione acrobatica su assist di Barella. Nella ripresa Lautaro Martinez riceve dopo una respinta della difesa e fa partire un missile da centro area dritto sotto l’incrocio per lo 0-2 che mette in ghiaccio la gara. Al 65′, con il Feyenoord ormai alle corde, l’Inter ha l’occasione per lo 0-3 dal dischetto. Thuram entra in area e viene abbattuto ingenuamente da un difensore: dal dischetto ci va Zielinski che però si fa ipnotizzare da Wellenreuther. Sarebbe stato il colpo del ko definitivo. Ma a San Siro l’Inter non farà sconti.

Risultati andata ottavi Champions League

Martedì 4 marzo

Ore 18:45

Club Brugge-Aston Villa 1-3

Ore 21:00

Borussia Dortmund-Lille 1-1

PSV-Arsenal 1-7

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1

Mercoledì 5 marzo

Ore 18:45

Feyenoord-Inter 0-2

Ore 21:00

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Benfica-Barcellona

PSG-Liverpool

Programma match di ritorno ottavi di finale Champions League

Martedì 11 marzo

Ore 18:45

Barcellona-Benfica

Ore 21:00

Inter-Feyenoord

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Liverpool-PSG

Mercoledì 12 marzo

Ore 18:45

Lille-Borussia Dortmund

Ore 21:00

Arsenal-PSV

Aston Villa-Club Brugge

Atletico Madrid-Real Madrid

