Stilo, Poste Italiane consegna direttamente a casa il passaporto al signor Graziano

“Sono davvero felice di aver ricevuto il passaporto direttamente a casa. Per questo motivo volevo ringraziare ancora una volta gli amici di Poste Italiane nelle persone del direttore dell’ufficio postale di Stilo, Pasquale Cavallaro e la portalettere Maria Vittoria Gullà, per il loro prezioso supporto”. Il signor Graziano Nadile, costretto su una sedia a rotelle da molti anni, si era rivolto agli sportelli postali della Città del Sole per richiedere il rilascio del passaporto. Nelle scorse settimane una portalettere del Centro di distribuzione di Caulonia ha consegnato direttamente nelle mani del cliente dell’ufficio postale di via Roma, il documento di viaggio.

“Non vi nascondo che è stato un momento emozionante – ha commentato la dipendente di Poste, Maria Gullà – forse la consegna più bella fatta in tutti questi anni di lavoro in Azienda”. Il servizio di richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti rientra nel progetto Polis di Poste Italiane, avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni italiani al di sotto dei 15mila abitanti.

Dal 15 dicembre scorso, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno i cittadini dei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti possono fare richiesta di rilascio del passaporto direttamente agli uffici postali. In Calabria, al momento, il servizio è disponibile in 417 uffici postali, compresi quelli di 4 città capoluogo di provincia: Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro e Crotone.

