Risultati Europa League: Roma e Lazio da impazzire, 2 vittorie clamorose a tempo scaduto!

Un giovedì europeo a dir poco clamoroso per le italiane. La sconfitta della Firoentina in casa del Panathinaikos aveva fatto preannunciare una serata a tinte piuttosto dark e i 90 minuti giocati dalla Roma contro l’Athletic Bilbao e dalla Lazio a Plzen sembravano confermare le attese. I minuti di recupero hanno però ribaltato entrambi gli esiti regalando due finali dolcissimi per le romane.

Roma-Athletic Bilbao 2-1: il racconto del match

Una bella Roma esce dall’Olimpico con una vittoria meritata. I giallorossi sfidano l’Athletic Bilbao, arcigna formazione basca contro la quale hanno già impattato su un beffardo 1-1 nella League Phase. I baschi sognano la finale in casa e sono duri a morire. Nel primo tempo la traversa dice no a Dybala. Nel complesso la Roma fa la partita ma non trova il gol, Inaki Williams sì: sugli sviluppi di un corner, al 50′, l’esperto attaccante degli ospiti sbuca sul secondo palo e incorna lo 0-1. La Roma risponde 6 minuti più tardi con Angelino che riscatta una prestazione in ombra chiudendo a rimorchio su assist di Celik. La Roma si fa arrembante, rischia qualcosina (ma mai su Nico Williams, la stella oscurata dalla tattica di Ranieri), ma non sembra riuscire a trovare il gol.

La rete arriva all’ultima occasione utile, con il Bilbao in 10 per il doppio giallo ad Alvarez: il neo entrato Shomurodov si gira in area di rigore e fa partire un tiro non proprio irresistibile che però beffa il portiere. L’Olimpico esplode di gioia. Al San Mames fra 7 giorni sarà battaglia vera.

Lazio-Plzen 2-1: il racconto del match

Partita folle quella della Lazio. All’11’ subito primo brivido: gol annullato a Sulc per fuorigioco. Passano 7 minuti e sono i biancocelesti ad andare in vantaggio con Romagnoli al 18′. La Lazio va a riposo con il pallino del gioco in mano e la sensazione di poter raddoppiare ma nel secondo tempo succede letteralmente di tutto. Al 53′ arriva il pari di Durosinmi. Poi fioccano i cartellini: 3 gialli per il Plzen, 2 per la Lazio accompagnati da altrettanti rossi diretti prima a Rovella e poi a Gigot. La Lazio, in 9, rischia di capitolare ma Provedel salva il risultato. Al 98′, all’ultima occasione utile, Isaksen si gira in area e piazza un mancino ben più preciso di quello di Shomurodov ma che termina, ugualmente, in rete. Un finale pazzesco, così come accaduto a Roma, che vale una vittoria preziosissima in vista del ritorno.

Panathinaikos-Fiorentina 3-2: il racconto del match

Arriva un ko a sorpresa per la Fiorentina in Conference League. La squadra di Palladino soffre un inizio shock in casa del Panathinaikos con due gol subiti in 19 minuti: prima l’ex Verona Karol Swiderski al 5′, poi Maksimovic al 19′. Un doppio schiaffo che sveglia i toscani che, nel giro di 4 minuti, rimettono la gara in parità: doppio assist di Gosens per le reti di Beltran al 20′ e Fagioli al 23′. Fiorentina che trova anche il 2-3 al 44′ ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco di Moreno. Gol che invece arriva per i greci nella difesa con Tete che firma il decisivo 3-2. Le possibilità di ribaltare la gara al Franchi ci sono tutte: ma la Fiorentina non deve sottovalutare l’impegno.

Risultati ottavi di finale Europa League andata

Giovedì 6 marzo

Ore 18:45

Az Alkmaar-Tottenham 1-0

FCSB-Lione 1-3

Fenerbahce-Rangers 1-3

Real Sociedad-Manchester United 1-1

Ore 21:00

Ajax-Francoforte 1-2

Bodo/Glimt-Olympiakos 3-0

Plzen-Lazio 1-2

Roma-Athletic Bilbao 2-1

Programma ottavi di finale Europa League ritorno

Giovedì 13 marzo

Ore 18:45

Athletic Bilbao-Roma

Francoforte-Ajax

Lazio-Plzen

Olympiakos-Bodo/Glimt

Ore 21:00

Lione-FCSB

Manchester United-Real Sociedad

Rangers-Fenerbahce

Tottenham-Az Alkmaar

