Reggio Calabria, recupero del sito “Le Cento Scale” e della zona Villini Svizzeri: i ringraziamenti dell’Associazione “Sensazioni Emergenti”

StrettoWeb

“Ci rassicura, e si ringrazia per la presenza, il consigliere comunale dr. Francesco Barreca, delegato al settore dei lavori pubblici, in occasione dell’intervista concessa su RTV in merito alla manutenzione del sito “le Cento Scale” da noi richiesta dopo la pulizia effettuata sulla zona, da parte di Ecologia Oggi. Nel contempo veniamo a conoscenza della volontà da parte del Comune di intervenire anche su altri siti, dove appunto vi sono nelle scale fatiscenti, come la zona delle scalinate di via Villini Svizzeri”. Così in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

“Sicuramente questa azione del comune conforterà i cittadini che talvolta sono costretti a dover fare, soprattutto nella zona Villini Svizzeri, dei lunghi giri non potendo utilizzare le scalinate. Così come darà modo a chi usufruirà del passaggio storico di salita via Cappuccinelli (che ricordiamo un tempo era il cammino dei frati cappuccini ed era un lastricato in pietra, denominato oggi le “Cento scale”), di riviverlo ed effettuarlo in serenità arrivando così da via Cappuccinelli alla zona alta di collina degli Angeli e quindi nel sito archeologico delle “Mura Ellenistiche”.

“E magari, fermarsi nel parco della collina che anni fa è stato oggetto di attenzione anche da parte del FAI ed oggi anch’esso è necessario di attenzione e di un recupero della stessa area che offre uno spazio tra il verde e la storia da offrire a tutti i cittadini e turisti” si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.