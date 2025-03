Reggio Calabria, la denuncia di ONMIC: “chiesto un incontro all’ASP, ma ci hanno ignorati. Siamo amareggiati”

StrettoWeb

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha messo in atto un programma di ammodernamento, grazie ai fondi del PNRR, che interessa molte delle strutture cittadine. Questa sicuramente è una buona notizia, senonché la gestione delle cantierizzazioni e gli spostamenti del personale stanno creando grossi problemi all’utenza (e immaginiamo anche ai dipendenti) per la convivenza forzata coi lavori in corso e la mancanza di una qualsivoglia parvenza di programmazione.

Come ONMIC avevamo già chiesto a inizio mese un incontro con la dott.ssa Di Furia, Direttore Generale dell’ASP RC, innanzitutto per presentare le attività della nostra associazione che si occupa di tutela della disabilità e di integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione; in secondo luogo avremmo voluto segnalare proprio queste criticità emerse con l’avvio dei lavori nelle strutture aziendali che si ripercuotono significativamente sull’utenza fragile.

Ad oggi non abbiamo alcun riscontro alla nostra richiesta di incontro, il che ci lascia molto amareggiati perché, ancora una volta, si ignorano volutamente le istanze provenienti dal mondo della cooperazione, quando non se ne calpestano addirittura le prerogative. Un atteggiamento, questo, che segnala negativamente l’azione amministrativa: a lamentare problemi infatti non è solo l’utenza ma anche gli stessi dipendenti costretti a condividere spazi angusti e impossibilitati a svolgere al meglio le proprie funzioni.

Ebbene siamo ancora in tempo per porre rimedio ed alleviare gli effetti di questo “marasma” che sa di poca organizzazione e in qualche caso di “beffa” per i cittadini più deboli costretti, nell’attesa di avere a disposizione strutture ammodernate, a sopportare disagi infiniti se non a dover rinunciare al diritto alla salute. Riteniamo che, in assenza di dialogo e ascolto, sarà nostro dovere ricorrere al Prefetto, come garante dei diritti dei cittadini e, d’altra parte, interessare l’Ispettorato del Lavoro per quanto concerne il trattamento dei dipendenti”. A scrivere questa nota è Giuseppe Martorano, Presidente di ONMIC.

