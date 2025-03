Reggio Calabria: tutto pronto per il convegno “Autismo e inclusione, nessuno escluso”

StrettoWeb

“Una questione di civiltà umana in generale, e di civiltà dell’infanzia in particolare: si deve continuare nell’impegno e incrementare gli investimenti, materiali e immateriali, per una maggiore tutela e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo conclamato e di quelli, non pochi, che ne soffrono in forma paucisintomatica per poca espressività della malattia. Ci è sembrato, pertanto, come minimo doveroso sostenere e supportare l’azione del Lions International: la Fondazione Mediterranea e l’associazione Civiltà dell’Infanzia ODV sono e saranno sempre al fianco, idealmente e materialmente, di chi si batte per concretizzare sul campo i diritti, tra cui quello all’inclusione sociale, delle persone affette da autismo”. Così in una nota la Fondazione Mediterranea, nel supportare il convegno di Lions Club.

“Il convegno, organizzato dal Lions Club di Reggio Calabria Host sotto la presidenza dell’avv. Aldo De Caridi, e dalla sua apposita commissione presieduta dal neuropsichiatra Gabriele Quattrone, si terrà venerdì 7 marzo con inizio alle ore 17:00 nella sala conferenze dell’Unipegaso al n. 120 di via G. De Nava in Reggio Calabria. Presiederà il meeting culturale, che verrà concluso dall’intervento del vicegovernatore distrettuale Lions dr. Giuseppe Naim, la dott.ssa Giulia Montella, responsabile distrettuale del Service Lions sull’autismo. Con la moderazione del dr. Vincenzo Vitale, medico pediatra e giornalista pubblicista, le altre relazioni tecniche, dopo quella del già citato dr. Gabriele Quattrone, saranno di: Enza Amato, dirigente del polo sanitario Sud di Reggio Calabria; Annamaria Curatola, ordinaria di psicologia e didattica all’università di Messina; Giuliana Barberi, avvocatessa esperta in diritti delle minoranze svantaggiate e prossima”.

