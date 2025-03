A Reggio Calabria la storia de “Il delitto Maria Boccuzzi e la canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè

StrettoWeb

Il prossimo 14 marzo, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Il delitto Maria Boccuzzi e la canzone di Marinella”. L’incontro, organizzato dal sodalizio culturale reggino, registra la presenza, in qualità di gradito ospite, del Presidente del sodalizio organizzatore Gianni Aiello.

La storia

Nel 1964 De André pubblica la prima versione del brano nel singolo “Valzer per un amore/La canzone di Marinella”, e due anni dopo la stessa canzone viene pubblicata nella raccolta Tutto Fabrizio De André dalla Karim. Questa prima versione non riscosse particolare attenzione, cosa che invece si verificò nel 1967 con la versione eseguita da Mina. Successivamente, durante il tour con la PFM (Premiata Forneria Marconi) una nuova versione. “La canzone di Marinella” trae origine da un evento di cronaca nera risalente al 28 gennaio del 1953, quando venne ritrovato il corpo di una donna crivellato da colpi di arma da fuoco. Essa venne rinvenuta nella acque del fiume Olona tra Rho e Milano e la notizia di tale efferato omicidio venne riportata per un certo periodo su tutti le testate giornalistiche nazionali.

Il corpo della giovane donna era quello di Maria Boccuzzi, nata nel Comune di Radicena (l’attuale Taurianova) l’8 ottobre del 1920, da una famiglia di braccianti agricoli che emigrò a Milano in cerca di un futuro migliore. Nel 1934 iniziò a lavorare e sul luogo di lavoro conobbe uno studente universitario spiantato, Mario, di cui s’innamorò. Il rapporto, visto di cattivo grado dalla famiglia di lei, la portò a licenziarsi e a scappare con Mario. Le difficoltà economiche e l’impossibilità di riallacciare i rapporti con la famiglia portarono velocemente alla fine del rapporto amoroso e, dopo appena un anno, i due si lasciarono. Senza dimora e senza lavoro, Maria Boccuzzi decise di intraprendere la strada di ballerina di avanspettacolo di varietà col nome d’arte di Mary Pirimpo e conobbe Luigi Citti detto Jimmy, noto frequentatore di locali notturni meneghini, di cui divenne l’amante.] Questi la “cedette” dopo breve tempo a Carlo Soresi, conosciuto come “Carlone”, protettore, che l’avviò alla prostituzione.

Da quel momento, la vita di Maria divenne un susseguirsi di umiliazioni, minacce e percosse. Iniziò a prostituirsi in una casa chiusa a San Salvario (Torino), poi a Firenze, per approdare a Milano e lungo i viali dell’Olona, dove venne anche schedata dalla Polizia. La notte del 28 gennaio 1953 Maria Boccuzzi fu uccisa a revolverate e spinta nell’Olona forse ancora agonizzante. Vennero indagati per l’omicidio i già citati Soresi e Citti, ma non ci furono sufficienti prove a loro carico per un’incriminazione. Emerse, tra le altre, la testimonianza di un metronotte che vide, la notte del delitto e sulla riva del fiume presso cui poi venne ritrovato il cadavere della Boccuzzi, un’auto al cui interno una ragazza urlava e si dimenava, cercando di divincolarsi dall’uomo alla guida, ma non si poté mai risalire all’identità di questo presunto aggressore. Il caso, tuttora irrisolto, tenne banco sulla cronaca nera dei quotidiani dell’epoca per un lungo periodo.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La manifestazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, rientra nel ciclo di incontri denominata “Una giornata per De Andrè – Popoli e Culture nel Mediterraneo”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 14 marzo.

