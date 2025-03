Reggio Calabria, scoperti piantagione di marijuana e arsenale di armi illecite | DETTAGLI

StrettoWeb

Ancora un’operazione vincente, nuovo colpo messo a segno dai poliziotti del commissariato di Condofuri che nella mattinata odierna hanno portato a termine un’importante operazione contro la criminalità nei paesi montani della provincia di Reggio Calabria. L’operazione, mirata a contrastare le attività illecite legate al traffico di droga e alla detenzione di armi, ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana nel territorio di Fossato, frazione di Montebello Ionico. Durante l’operazione, i poliziotti hanno rinvenuto numerose piante di marijuana in fase di essiccazione, oltre a strumenti specifici utilizzati per il processo di lavorazione della sostanza stupefacente. Inoltre, è stata sequestrata una quantità significativa di marijuana già pronta per essere confezionata e immessa sul mercato illegale.

Parallelamente alla scoperta della piantagione, i poliziotti hanno individuato e sequestrato un vero e proprio arsenale nascosto tra i ruderi del paese. Tra il materiale rinvenuto figurano diverse armi da fuoco e munizioni di svariati calibri, segno evidente della pericolosità della rete criminale operante nella zona.

L’operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità locale e dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i fenomeni di illegalità che affliggono il territorio reggino. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e chiarire eventuali collegamenti con altre attività criminali. Le autorità invitano la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali movimenti sospetti, sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni e comunità per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

