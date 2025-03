Reggio Calabria, alla Sala Monteleone incontro con il ministro Calderone

StrettoWeb

In occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, si svolgerà Venerdì 21 marzo alle ore 16.00, presso la Sala Federica Monteleone del Palazzo del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, un evento che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. L’incontro, è volto a far emergere la necessità di puntare l’attenzione sul contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori, con particolare attenzione anche alla condizione del genere femminile in Calabria.

Gli illustri relatori discuteranno dell’importanza del lavoro come strumento di emancipazione dalla criminalità organizzata e del ruolo degli ordini professionali nel rispetto dei valori di etica e legalità. Saranno presenti anche, l’Assessore al lavoro della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo e il Presidente di ProfessionItaliane, Rosario De Luca. In collegamento il Sottosegretario agli interni, Wanda Ferro. Modererà il forum Giovanna Cusumano, responsabile giustizia di Fratelli d’Italia in Calabria. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento Giustizia di FdI Regione Calabria.

