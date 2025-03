Perdita d’acqua in via Cardinale Portanova, i cittadini ironizzano: “è acqua santa!”

StrettoWeb

Strada che vai, perdita d’acqua che trovi. Nuovo mantra a Reggio Calabria, città che da ormai troppo tempo fa i conti con disservizi idrici sparsi un po’ per tutto il territorio. L’ultima segnalazione arriva da via Cardinale Portanova in cui una perdita d’acqua, segnalata già da tempo all’Amministrazione da parte dei residenti, continua a fuoriuscire indisturbata allagando la strada.

I cittadini, ormai rassegnati al mancato ascolto da parte dell’Amministrazione, la prendono con ironia. Davanti alla perdita d’acqua spunta il cartello “Fonte del S.s. Salvatore“. Sgorga acqua santa! Un disservizio trasformato, con un tocco di simpatia, in un attrattore turistico. “Finalmente acqua Santa in via Cardinale Portanova“, uno dei tanti commenti presenti sui social.

