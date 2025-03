Reggio Calabria, My Teddy al Circolo Polimeni. I DETTAGLI dell’evento | INFO

StrettoWeb

My Teddy, la prima fabbrica siciliana di orsetti, arriva per la prima volta a Reggio Calabria. Ad ospitare l’evento, sabato 15 e domenica 16 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00, sarà il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” che per l’occasione aprirà le proprie porte a tutta la città con molteplici attività dedicate ai bambini. All’interno del Circolo, presso il pop up store “My Teddy” i bambini potranno “realizzare su misura” il proprio orso di peluche scegliendo tra diversi modelli disponibili, riempendo l’orso con l’ovatta, inserendo all’interno un cuore che custodirà il proprio desiderio, personalizzandolo con tanti accessori (vestiti, occhiali, dediche speciali, etc..) e compilando il certificato di nascita.

Una volta realizzato il proprio orsetto, sarà possibile immortalare questo momento scattando la foto sul set fotografico a tema, allestito per l’occasione da Valentyna Eventi. Oltre allo stand di My Teddy Sabato 15 marzo alle ore 16.30 sarà possibile assistere, in modo libero e gratuito, allo spettacolo di clowneria e giocoleria a cura di “Ninni il clown” e domenica 16 marzo alle ore 10.45 alle ore 12.45 grande divertimento con le attività di animazione a cura di Alessia e lo staff dell’Isola Felice.

Per ulteriori informazioni segui gli account instagram @circolo_polimeni e @myteddyofficial.

