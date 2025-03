Dal prefetto Vaccaro a Davide Destefano: la marcia per dire no al racket a Reggio Calabria | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Un messaggio comune per dire no al racket. Si è svolta nel pomeriggio odierno, nel centro di Reggio Calabria, la marcia antiracket che ha visto sfilare sul Corso Garibaldi istituzioni, imprenditori e cittadini uniti contro la soffocante pratica di strozzinaggio e usura messa in atto dalla malavita ai danni dei commercianti. Il messaggio che vuole essere veicolato è quello di avere il coraggio di denunciare.

La paura è quella di restare da soli e subire ritorsioni nel silenzio e nell’omertà generale. Fare rete, invece, affidandosi alle associazioni come il FAI Antiracket che ha promosso l’iniziativa odierna, risulta la scelta giusta. Il supporto delle istituzioni, presidio di legalità, è inoltre fondamentale affinchè chi denuncia non rimanga isolato ma possa continuare dignitosamente a fare il proprio lavoro.

Luigi Ferrucci: “denunciare e affidarsi alle istituzioni senza paura di restare isolati”

Il presidente nazionale del FAI Antiracket, Luigi Ferrucci, ha commentato così l’iniziativa svoltasi quest’oggi in centro a Reggio Calabria: “questa è una delle iniziative che ripetiamo di frequente, serve a incontrare i nostri colleghi operatori economici. La FAI è costituita da 46 associazioni antiracket le quali sono costituite da commercianti e imprenditori. L’idea, nata 35 anni fa a Capo d’Orlando, è quella di mettere insieme operatori economici per auto-gestire la nostra sicurezza, ma soprattutto per dire ai nostri colleghi che è possibile denunciare senza rimanere pericolosamente isolati. Il messaggio è che è possibile denunciare. Portiamo questo messaggio in giro per i negozi e diamo la possibilità di essere contattati. È possibile denunciare e non restare soli, bisogna fidarsi delle istituzioni che sono al nostro fianco“.

Clara Vaccaro: “no a indifferenza, fare rete e non lasciare nessuno isolato”

Il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro ha dichiarato: “è un segnale importante per tutto il mondo economico e imprenditoriale. Questo debba dare un segnale per non girarsi mai dall’altra parte, nonostante questo possa portare dei sacrifici. Io dico sempre: ‘è l’indifferenza che poi fa la differenza’. L’indifferenza crea quel vuoto dove si può meglio articolare la criminalità organizzata che non è ancora sparita, non ce lo dobbiamo dimenticare. I tempi sono cambiati, sono stati fatti passi importantissimi. Se siamo qui oggi è perchè c’è stata un’evoluzione culturale, strutturale, un rinsaldamento dei valori. Però non possiamo nasconderci: il fenomeno criminale c’è, è persistente, anche se ha degli obiettivi un po’ più strategici e mondiali. Esserci significa fare rete. Reazioni di forza comportano l’isolamento. L’isolamento è quello che poi distrugge anche chi ha voglia di non voltarsi dall’altra parte“.

Davide Destefano: “denuncia esempio per i giovani”

Davide Destefano, famoso imprenditore reggino, titolare di “Gelato Cesare“, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio e dalla città di Reggio Calabria attraverso l’arte del gelato, ma anche con iniziative collaterali spesso di carattere nazionale, ha lanciato un messaggio molto importante ai microfoni di StrettoWeb: “denunciare è importantissimo, dobbiamo dare un segnale preciso e inequivocabile. L’unica soluzione per chi ha problemi di questo tipo è denunciare, non ci sono altre vie d’uscita. Diamo un esempio alle nuove generazioni. Le istituzioni ci danno una vicinanza mai raggiunta, questo ci rende fiduciosi e ci convince che la strada giusta è quella che stiamo perseguendo: quella della denuncia“.

Angela Verbaro: “qui affinchè a chiunque denunci non accada lo stesso che è accaduto a noi”

Angela Verbaro, figlia di Giusepe Verbaro, primo testimone di giustizia reggino, ha dichiarato: “è la prima volta che ritorno a Reggio Calabria per un’iniziativa di questo tipo. È un modo per manifestare che nonostante tutto noi ce l’abbiamo fatta, in un momento molto più difficile di quello attuale. È anche la promessa che a chiunque decida di fare quella stessa scelta che ha fatto mio padre 30 anni fa non succederà più quello che è successo a noi ma si può rimanere qui liberi nel territorio in una città che è la città di Giuseppe Verbaro e non è la città di Pietro Labate“.

