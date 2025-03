Reggio Calabria, una lettura “speciale” alla Biblioteca Comunale

StrettoWeb

La Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito delle letture promosse dal programma Nati per Leggere, ospiterà martedì 18 marzo un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli. Presso la Sala Ragazzi, i bambini avranno l’opportunità di scoprire una storia “che si tocca”: il racconto di Cri Cro Cru, un libro pensato per stimolare l’esperienza sensoriale della lettura.

L’evento, curato dalle volontarie di Nati per Leggere, si svolgerà dalle ore 16:00 alle 17:00 e sarà rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni accompagnati dalle loro famiglie. A seguire, fino alle 18:00, continuerà la consueta attività di lettura del martedì, dedicata ai più piccoli, a cura del personale della Biblioteca e delle volontarie di Nati per Leggere. Un’occasione per avvicinare i bambini al piacere della lettura in modo coinvolgente e interattivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.