Reggio Calabria, ecco le iniziative del Comitato Torre Lupo e del Comitato Ferrovieri – Pescatori

StrettoWeb

I Comitati di Quartiere rivestono un ruolo determinante per i territori, sia per la loro conoscenza approfondita del territorio, sia come espressione delle esigenze dei cittadino, sia perché rappresentano un’opportunità per mettere a sistema una serie di attività e servizi per ottimizzare le potenzialità del territorio stesso, al fine di definire un’identità territoriale condivisa. Il Comitato Torre Lupo ed il Comitato Ferrovieri – Pescatori, operano “quotidianamente sul territorio, con atteggiamento inclusivo e favorendo la massima partecipazione dei cittadini, portando avanti numerose iniziative che puntano a migliorare la vivibilità dei quartieri, la crescita culturale, la riscoperta delle radici e l’orgoglio di appartenenza. Tra le tante, un iniziativa in particolare, realizzata il 17 dicembre, presso l’associazione “Attendiamoci” che ci ha ospitati, ci ha visti impegnati in un confronto di idee per il recupero dell’identità storica dei luoghi attraverso un lavoro sinergico con la comunità locale. All’evento sono intervenuti storici, studiosi e rappresentanti di altre associazioni della città, che hanno dato vita a un dialogo costruttivo, propositivo e partecipato. L’iniziativa “un parco in linea” ha riscosso molti apprezzamenti da addetti ai lavori e media ed è stato accolto come elemento propulsore di un’esigenza di valorizzazione dei luoghi che parte dal basso, come necessità dei cittadini”.

“Fermento culturale”

“Riteniamo giusto che l’iniziativa abbia messo in moto un fermento culturale e tanta attenzione sui luoghi e sulle proposte evidenziate, ma siamo perplessi nel notare che alcune delle attività che stiamo promuovendo nel nostro programma, siano state portate avanti da terzi senza coinvolgere le nostre realtà e senza tener conto del nostro impegno sul territorio. È un comportamento che non riguarda esclusivamente i nostri comitati, ma anche altre realtà locali che, purtroppo, non vengono considerate dalle istituzioni o dalle associazioni che promuovono attività sul territorio. L’identità di un territorio, il suo sviluppo e la sua valorizzazione hanno sicuramente maggior valore se vengono condivise con chi i luoghi li vive quotidianamente, ed è per questo che sarebbe auspicabile non lavorare in maniera individualista, ma promuovere azioni sinergiche che coinvolgano il territorio e i suoi abitanti e tengano conto della loro conoscenza delle potenzialità e delle criticità dei luoghi.

Il nostro auspicio per il futuro è che chiunque abbia intenzione di organizzare iniziative o attività sul nostro territorio prenda in considerazione la presenza sullo stesso dei comitati di quartiere e delle altre realtà esistenti per sviluppare insieme progetti continuativi, partecipati e condivisi con l’unico fine di creare valore per la collettività, di gran lunga superiore al valore che un’iniziativa può avere per i singoli, obiettivo che si può raggiungere soltanto con la partecipazione, la sinergia e l’attenzione di tutte le realtà presenti sul territorio”, concludono i comitati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.