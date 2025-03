Reggio Calabria, il 15 marzo il reading-concerto “L’uomo che guardava passare i treni” | INFO

StrettoWeb

Sabato 15 marzo 2025, alle ore 19.00, si terrà il reading-concerto “L’uomo che guardava passare i treni”. Da Gianmaria Testa a Georges Simenon, al Circolo Arci Samarcanda, in via Emilio Cuzzocrea 11. Da sempre il “Samarcanda”, bene confiscato e sottratto alla criminalità organizzata ed assegnato ad ARCI Reggio Calabria dal 2017, si conferma contenitore aperto ad iniziative sociali, culturali ed artistiche, capace di ricreare attorno a sè una Comunità appassionata, curiosa e solidale e reinterpretando quello che era un non luogo come uno spazio di dialogo, democrazia e cultura.

L’evento acquista ancor maggior valenza perchè nasce dalla collaborazione e dalla sinergia tra il Circolo reggino e l’Associazione UniterpreSila APS, appartenenti entrambi alla “grande famiglia” di ARCI e che, sebbene geograficamente distanti e operanti in contesti territoriali molto diversi, perseguono e promuovono, da sempre, obiettivi e valori comuni sotto il profilo sociale, artistico e culturale. L’appuntamento rientra inoltre nei fuorifestival itineranti del Festival della lettura –Reading, giunto oggi alla 9° edizione e curato dall’Associazione UniterpreSila APS.

Il concerto, ideato dal cantautore Gaspare Tancredi, insieme al chitarrista Attilio Gualtieri, vuole essere un omaggio, in musica e parole, a Gianmaria Testa – il cantautore capostazione – ma anche al “vecchio mondo” con un intreccio di canzoni e letteratura, fatto di vapore e nebbia che si dilegua all’avanzare della luce. Sullo sfondo i treni e le fumose stazioni ferroviarie, dove si incontrano, in un incessante viavai, vite, racconti, esperienze ed emozioni delle persone e non dei clienti. Viaggiatori e non vacanzieri in un tempo lento, forse, se non del tutto perduto, di sicuro ridotto ad un bene prezioso, anche da ricordare. L’evento è aperto a tutti.

