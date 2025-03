Reggio Calabria, l’incontro CGIL: “8 marzo – Tutti i colori del mondo”

StrettoWeb

“L’otto marzo, giornata in cui si celebra la Giornata Internazionale dei diritti della donna, sarà un’occasione per riflettere su quella che è la condizione delle donne migranti e dei migranti a Reggio Calabria nella fase dei servizi di seconda accoglienza“, così in una nota di CGIL – SPI CGIL – Coordinamento Donne SPI e Spazio Donna. Alle ore 16.00, presso la galleria Zaffino, il dialogo con i referenti di due delle associazioni impegnate in questo settore, Eleonora Scrivo per Action Aid e Kadija Ouhmoun mediatrice Cooperativa Sociale Demetra.

A seguire interverrà Silvia Giandoriggio, portavoce di Calabria Possibile, che in una sorta di “incontro con l’autrice” dialogherà con Pina Calabrò del Coordinamento Donne Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel corso della presentazione del suo romanzo, dedicato ai migranti, “Il buon Bondje”. I proventi derivanti dalla vendita saranno devoluti a sostegno degli studi universitari di tre ragazze ospitate nel centro accoglienza di Camini.

In chiusura dell’incontro interverrà Gregorio Pititto Segretario Generale CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana, che affronterà i temi della campagna referendaria, i “5 Sì” (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza) che andranno a restituire dignità e diritti a lavoratrici e lavoratori perché mirano a garantire non soltanto più diritti, ma anche più sicurezza e maggiore equità in considerazione delle ricadute immediate nel mondo del lavoro.

