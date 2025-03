Reggio Calabria, inaugurazione dello Sportello Amianto per la tutela della salute e dell’ambiente

StrettoWeb

Il prossimo 21 marzo 2025, alle ore 11:00, verrà inaugurato lo Sportello Amianto di Reggio Calabria, un servizio pensato per rispondere alle necessità dei cittadini, offrendo supporto nelle segnalazioni riguardanti la presenza di manufatti in amianto sul territorio e fornendo informazioni relative alla salute e alla sicurezza. La cerimonia si terrà presso la sede in Via Micene 1, 89129, a Reggio Calabria.

Chi parteciperà

Il Superiore Generale della Congregazione degli Ardorini, Padre Salvatore Cimino, impartirà la benedizione ufficiale dello Sportello Amianto, a testimonianza di un impegno che affonda le radici anche nel valore sociale e morale del servizio alla comunità. Presenzieranno inoltre: Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria, l’ing. Giuseppe Infusini, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto di Cosenza, il dott. Pierpaolo Correale, Consulente Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale Amianto di Reggio Calabria, il dott. Federico Tallarigo, Direttore Scientifico del C.O.R. Calabria, il dott. Michelangelo Iannone, Direttore Generale ARPA Calabria, la dott.ssa Paola Serranò, Responsabile delle Cure Palliative dell’Asp di Reggio Calabria, l’Ispettore del Dipartimento di Prevenzione SPISAL dott. Carlo Lizzi e altre autorità civili e militari. Il sindaco di Reggio Calabria, a causa di concomitanti impegni istituzionali, ha delegato a rappresentarlo il consigliere comunale Massimiliano Merenda.

“La nascita dello Sportello Amianto è stata fortemente voluta e coadiuvata dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA ONLUS), l’avv. Ezio Bonanni, un riferimento fondamentale nella lotta contro l’amianto in Italia. Da decenni impegnato nella difesa dei diritti delle vittime di malattie causate dall’esposizione all’amianto, l’Avv. Bonanni ha dedicato la sua carriera a sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi pericoli di questo materiale cancerogeno, con l’obiettivo di prevenire nuove vittime e garantire giustizia a chi ha già pagato un prezzo troppo alto. Il suo impegno ha dato vita a numerose iniziative legali e di sensibilizzazione, e il suo supporto nel creare questo sportello rappresenta un ulteriore passo nel suo instancabile lavoro per tutelare la salute dei cittadini e combattere le malattie causate dall’amianto”. E’ quanto afferma Massimo Alampi, presidente Osservatorio Nazionale Amianto di RC e delegato ONA ONLUS per la Regione Calabria.

“L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’amianto”

“In definitiva, l’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’amianto e alla sua corretta gestione per la bonifica e lo smaltimento, offrendo anche un luogo di ascolto e assistenza per i familiari e le persone colpite dall’esposizione al materiale cancerogeno che necessitano di consulenze legali, mediche e sociali, oltre che di supporto psicologico. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante evento”, conclude la nota.

