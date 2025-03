Reggio Calabria, la Guardia di Finanza incontra gli studenti dell’IC “Radice-Alighieri”

StrettoWeb

Importante e interessante incontro all’Istituto Comprensivo “Radice –Alighieri” di Catona di Reggio Calabria. Gli studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria del plesso Catona centro, hanno avuto l’opportunità di interagire con i militari della Guardia di Finanza, nell’ambito del progetto “Educazione alla legalità economica”. E’ stata un’occasione preziosa per approfondire temi cruciali come la legalità economica, la lotta all’evasione fiscale e il contrasto alle frodi finanziarie. Ha introdotto i lavori la Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, che ha sottolineato l’importanza che ha la scuola nel promuovere iniziative di così grande valore educativo.

Ringraziando il Corpo della Guardia di Finanza per la presenza e la disponibilità dimostrata, la Dirigente ha affermato che “questo incontro è prezioso per far comprendere agli alunni alcuni valori come, per esempio, la trasparenza, il rispetto delle regole e la responsabilità fiscale”. Successivamente ha preso la parola la referente del “Percorso Legalità”, docente Fortunata Barbagiovanni, che ha relazionato sulle finalità del progetto, il cui scopo principale è quello di far diventare gli alunni “cittadini consapevoli”.

Apprezzato l’intervento dei rappresentanti delle “Fiamme Gialle”

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento dei rappresentanti delle “Fiamme Gialle” che hanno illustrato le attività che quotidianamente svolgono come forza di polizia al servizio della collettività, impegnata su più fronti a garanzia dello sviluppo e del benessere del Paese. Durante la bellissima mattinata, inoltre, gli studenti, hanno assistito anche a una dimostrazione delle unità cinofile, fiore all’occhiello della Guardia di Finanza. I cani, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri, unitamente ai loro conduttori, hanno mostrato le loro abilità, suscitando grande entusiasmo tra i ragazzi. A conclusione dell’incontro, forte è stato il messaggio che è rimasto impresso ai ragazzi su come “la cultura della legalità sia un investimento per il futuro, perché solo con la consapevolezza, si costruisce una società più giusta e prospera”.

