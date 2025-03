Reggio Calabria, Eugenia Musolino ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”

StrettoWeb

Il prossimo 28 marzo sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la presentazione del libro “In Punta di Piedi”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, dell’autrice Eugenia Musolino. Oltre alla presenza dell’autrice del saggio letterario, si registrano le presenze della divulgatrice culturale Mimma Suraci, del Vice presidente del sodalizio organizzatore Antonino Megali e del Presidente Gianni Aiello.

Eugenia Musolino è un’artista a tutto tondo

Eugenia Musolino è un’artista a tutto tondo, i cui interessi spaziano dalle arti figurative alla scrittura. Nel corso della sua pluriennale esperienza artistica, per la quale è conosciuta sia in Italia che all’Estero, ha avuto modo di esplorare e condividere il suo ricco mondo interiore, dal quale di volta in volta scaturiscono opere di tecniche diverse, che seguono le diverse ispirazioni ma che tutte colgono nel segno di trasmettere senza mediazioni le emozioni dell’Autrice. In questo volume troviamo le due anime fuse in un’unica esperienza: poesie, racconti, quadri, incisioni si susseguono in un coinvolgente percorso che non chiede tanto di essere compreso ma piuttosto di essere seguito. Eugenia Musolino vede l’Arte come momento immediato, senza filtri, senza compromessi che andrebbero inevitabilmente a modificare il senso dello stesso gesto artistico. Un libro da gustare, da rileggere e da ridere anche visivamente, per scoprire quella parte di noi stessi che troppo spesso lasciamo nascosta.

Videoclip intitolato “In Punta di Piedi”

Nel corso della manifestazione sarà la volta di un videoclip intitolato “In Punta di Piedi”, come il libro dell’autrice, realizzato dagli studenti e studentesse del primo anno della scuola di Cinematografia e tecnologie per il cinema con il coordinamento ed il supporto dei proff. Rosita Commisso e Giacomo Fabbrocino dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 28 marzo.

