Reggio Calabria, crolla un albero sul Lungomare: intervento urgente per la rimozione | FOTO

StrettoWeb

Un grosso albero è improvvisamente crollato sul Corso Matteotti a Reggio Calabria e precisamente a pochi passi dalla stazione centrale, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Fortunatamente, non si registrano feriti in quanto l’albero è caduto questa notte all’1:40, ma l’episodio ha richiesto un tempestivo intervento delle squadre di manutenzione per mettere in sicurezza l’area.

L’albero si è abbattuto sulla carreggiata occupando parte della strada e bloccando temporaneamente il transito veicolare. L’episodio è accaduto qualche ora prima dell’inizio della Gara HandBike che si svolgerà questa mattina in città. Sul posto sono intervenuti operai muniti di motoseghe, camion e mezzi meccanici per tagliare e rimuovere il tronco e i rami sparsi sull’asfalto.

L’area è stata provvisoriamente transennata e sorvegliata dalla polizia municipale guidata dal Comandante Salvatore Zucco, per garantire la sicurezza durante le operazioni di sgombero.

L’episodio riapre il dibattito sulle condizioni del verde urbano a Reggio Calabria, in particolare degli alberi che costeggiano vie trafficate e zone sensibili. Molti si chiedono se vengano effettuati controlli periodici adeguati e se esista un piano di monitoraggio per prevenire rischi simili in futuro.

Un lettore sull’albero crollato sul Lungomare

“Buongiorno Direttore, uso ancora la Sua testata giornalistica per esprimere tutto il mio rammarico per le condizioni della nostra Città che, oltre ad essere abbandonata, è ancora una volta pericolosa per tutti noi che la viviamo. Stanotte sul lungomare all’altezza della villa comunale si è abbattuto l’ ennesimo albero che poteva, vista la mole, causare seri danni se in quel momento si fosse trovato qualcuno a passare. Questo conferma la pessima gestione del verde pubblico della nostra amata città in balia di questa amministrazione che pensa soltanto ad apparire sui social e tagliare nastri lasciando alla deriva le sorti di Reggio Calabria”. E’ questo il commento di un lettore relativamente al crollo di un albero sul Lungomare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.