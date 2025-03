Convegno su consultori e prevenzione: “utili per donne, giovani e fragilità sociali” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, giovedì 27 marzo, l’E-Hotel di Reggio Calabria ha ospitato il convegno dal titolo “Il ruolo dei consultori nella prevenzione per le donne di tutte le età“. Occasione di confronto e sensibilizzazione sul tema della salute femminile. L’evento, promosso dal Coordinamento Pari Opportunità della UIL pensionati Calabria e sostenuto da: UIL Calabria, UIL Pensionati Calabria, Coordinamento Pari Opportunità Uil Calabria e dall’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) di Reggio Calabria, si svolge con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria.

Antonio Alvaro: “nei consultori calabresi mancanza di personale”

Antonio Alvaro, coordinatore dei Consultori, ha dichiarato: “grazie al comitato pari opportunità della UIL Pensionati siamo riusciti a organizzare questo convegno e mettere in evidenza l’importanza dei consultori nella prevenzione delle malattie neoplastiche delle donne di tutte le età. Mentre prima una donna a 65 anni una donna veniva considerata anziana, oggi bisogna attuare un percorso di invecchiamento attivo, si tratta di donne che devono avere un percorso di benessere e vita adeguato.

Le criticità della sanità in Calabria riguarda il personale: abbiamo difficoltà a trovare ginecologi. Considerando che, per legge, il personale dei consultori deve essere multidisciplinare. Tuttavia, i consultori stanno dando risposte significative non solo nella prevenzione ma anche in altri contesti come seguire le gravidanze a basso rischio, la contraccezione, la menopausa“.

Francesco De Biase: “i cittadini in Calabria pagano il costo di una sanità che non cura”

Francesco De Biase, segretario generale UILP Calabria, ha dichiarato nella nostra intervista: “i cittadini calabresi sono disarmati rispetto alla battaglia più grande che è quella del diritto alla salute e della prevenzione. Mentre gli stati corrono agli armamenti, noi chiediamo, invece, che le priorità vengano date alla difesa e alla tutela della salute quale elemento costituzionalmente preliminarmente dovuto. I cittadini in Calabria pagano il costo di una sanità che non cura, non eroga servizi, che comporta viaggi della speranza, in cui mancano medici, quelli che ci sono stanno andando in pensione e non c’è un ricambio generazionale. La prevenzione è un elemento essenziale nella cura della persona. Questa giornata serve a garantire l’informazione, i diritti inespressi che molti non riescono ad esercitare. Attraverso un confronto con le parti interessate, con le aziende sanitarie, vogliamo cominciare questo percorso che non finirà oggi“.

Caterina Silipo: “far conoscere i consultori sul territorio”

Caterina Silipo, coordinatrice pari opportunità, UILP, ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “abbiamo voluto parlare dei consultori perchè non sono molto conosciuti sul territorio, devono essere incentivati, è necessario che ci sia più personale. I consultori sono strutture importanti per la famiglia, non si tratta solo di prevenzione, trattano anche di dinamiche familiari, giovanili, problemi di ragazze che hanno avuto situazioni particolari. Ci sono assistenti sociali, psicologi, ginecologi, professionisti di grande qualità. Noi della UILP Pensionati, inoltre, vogliamo tutelare le persone anziane: quando un over 65 arriva in un consultorio non deve essere stigmatizzato ma accolto e curato“.

Mariaelena Senese: “consultori utili non solo per le donne ma anche per le fragilità sociali”

Mariaelena Senese, segretario generale UIL ha dichiarato a StrettoWeb: “richiamiamo l’attenzione sui consultori, lo abbiamo fatto mesi fa con un report dettagliato su quella che è la situazione a livello regionale ma che investe tutto il territorio nazionale. La legge prevede che ci debba essere un consultorio ogni 20.000 abitanti, di fatto da dati statistici ne registriamo 1 ogni 35.000. Il problema è che davanti a un sistema sanitario nazionale deficitario e non in grado di rispondere ai bisogni alla cura dei cittadini riteniamo fondamentale investire su questi presidi di prossimità importanti per la promozione e la tutela della salute. I consultori hanno una funzione sanitaria e sociale: non servono solo ad accompagnare la donna durante la nascita del bambino ma anche accompagnare i giovani nelle problematiche relazionali, affrontare il cyberbullismo, le fragilità sociali di un territorio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.